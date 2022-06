La selecció espanyola cercarà avui a Màlaga contra la República Txeca refer-se de l’empat de la setmana passada a Praga i confirmar la millora experimentada en la victòria de dijous passat contra Suïssa. Abans de començar les vacances, els de Luis Enrique hauran de tancar el bloc de quatre partits de juny en la competició continental per mirar d’acostar-se al capdavant del Grup 2 de la Lliga A, que té Portugal amb 7 punts. El combinat espanyol amb cinc punts, ha ofert bones sensacions, tot i que molts cops no han anat acompanyades d’eficàcia ofensiva.

Contra Suïssa a Ginebra, amb un matiner gol de Sarabia, van poder celebrar un triomf (0-1) per ascendir a la segona plaça del grup. Una demostració del camí que espera a Espanya per ser a la Final Four i, sobretot, per a arribar bé al Mundial de Catar.

El principal dubte avui és Iñigo Martínez, precisament golejador davant els txecs a Praga, que va sofrir una trepitjada durant l’entrenament del divendres i no es va exercitar ahir. Luis Enrique va deixar un dard per a Gavi. «és molt jove i encara ha d’aprendre molt a dins i fora del camp», va dir el tècnic asturià.