El corredor gironí Adel Mechaaal ha aconseguit la mínima per participar als pròxims Mundials d'Eugene després de concloure una brillant setena posició la seva actuació final dels 5.000 metres de la reunió d'Oslo, sisena etapa de la Lliga Diamant, amb un temps de 13:06:02 minuts.

Un registre que ha permès al palamosí rebaixar no només en més de set minuts el crono exigit -13:13:50- per poder participar a Eugene, sinó esmicolar la, fins al moment, la seva millor marca personal, els 13:15:40 minuts que tenia des del llunyà 2016.

Un sensacional temps que va premiar l'intel·ligent plantejament de l'atleta, que va saber en tot moment el que havia de fer per aconseguir la mínima mundialista que va anar a buscar a la capital noruega.

Així, durant els primers 1.000 metres Adel Mechaal no va dubtar en seguir a la llebre per impedir que el grup caigués a un ritme acomodat, després va saber reservar forces al mig del grup per explotar la seva velocitat final als últims metres.

En una última accelerada que no va permetre a Mechaal aconseguir el triomf, que va ser per l'etíop Telahun Haile Bekele amb un crono de 13:03:51, va permetre al gironí acabar amb la mínima mundialista a la butxaca,