El Costa Brava va liquidar el deute que tenia de més de 40.000 euros per impagaments a jugadors i tècnics, després que diversos membres de la plantilla denunciessin la seva situació a l’AFE. Si no es resolia abans d’ahir a la mitjanit, el conjunt blaugrana estava destinat a patir un segon descens a Tercera RFEF -en aquest cas administratiu-, però com va avançar el portal FutbolCatalunya.com i va poder confirmar Diari de Girona, el club va complir amb els pagament pendents de tres mesos per evitar d’aquesta manera la pèrdua de categoria.

No obstant això, la continuïtat a Segona RFEF encara no està cent per cent garantida. El Costa Brava va apagar un dels principals incendis que tenia, encara que la delicada situació econòmica que travessa fa que encara hi hagi diversos assumptes pendents per resoldre. En aquest sentit, el club ha portat el seu cas a l’advocat barceloní Toni Freixa i treballen conjuntament per arreglar la seva situació amb l’objectiu de poder competir la temporada 2022-23 a Segona RFEF. Freixa va ser candidat a les passades eleccions del Barça i el 2017 va ser l’advocat de l’empresari Enric Flix, l’aleshores màxim accionista del Figueres (Miapuesta) quan va traslladar el club alt-empordanès a Castelldefels obligant als figuerencs a refundar la Unió passant de Segona Divisió B a Tercera Regional.

Un altre canvi de seu?

A hores d’ara, tampoc està garantida la continuïtat del Costa Brava a l’estadi de Palamós. Des de l’Ajuntament de la localitat empordanesa no tenen notícies per part del club blaugrana, que en els propers dies s’haurà de pronunciar.

Després que durant la temporada s’especulessin diversos llocs com Santa Perpètua de Mogoda, Malgrat de Mar o Tordera, golcat.cat va explicar que el Costa Brava estaria negociant amb el Badalona per o bé jugar al Municipal badaloní o bé arribar a un acord amb els escapulats per fusionar-se. Alhora, això afectaria a la base del Costa Brava. I és que el filial, que va baixar a Segona Catalana, podria desaparèixer així com la resta d’equips perquè no es van inscriure a la FCF per poder competir aquest curs. Davant aquest escenari, el futbol formatiu podria plantejar-se el retorn a Llagostera.

El Costa Brava va néixer l’estiu passat arran del canvi de nom i de seu del Llagostera amb l’ascens a Primera RFEF. La família Alsina-Tarragó va traspassar el club el novembre passat a l’empresari Carlos Sánchez, però l’operació va resultar ruïnosa. A part del descens esportiu a Segona RFEF, el barceloní ha reconegut públicament que no pot assumir totes les pèrdues que té l’entitat.