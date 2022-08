La selecció espanyola juvenil va proclamar-se ahir campiona d’Europa d’handbol després de guanyar Suècia per 32 a 34. Amb aquest triomf, Espanya va ser el primer país a aconseguir el doblet d’europeus (sub18 i sub20) en un mateix any. Va fer-ho després d’una final molt disputada al Verde Complex de Podgorica (Montenegro), amb els dos conjunts intercanviant cops fins als últims minuts. Els de Javier Fernández, però, van saber aprofitar l’avantatge del final per fer-se amb l’or i acabar el torneig invictes amb un protagonisme destacat dels bessos bordilencs Cikusa. L’handbol espanyol tanca, així, un estiu històric.