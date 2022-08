Unió Esportiva Sarrià, Club Handbol Bordils i Handbol Banyoles es preparen per competir a Primera Nacional amb l’objectiu d’arrencar amb bons resultats i no fer la feina a corre-cuita a final de temporada.

El darrer equip en reprendre els entrenaments ha estat el Sarrià, que ho va fer ahir sota les ordres de Josep Espar. Abans de la primera sessió grupal, però, els jugadors ja havien rebut indicacions per agafar el to físic adequat amb activitats individualitzades. Els sarrianencs s’estrenen amb una plantilla rejovenida; aquest estiu han tingut vuit baixes entre jugadors que han marxat, lesionats de llarga durada i d’altres que s’han retirat. Josep Espar explica que, per suplir les baixes, compten «amb els jugadors de la base, del juvenil i del segon equip». L’objectiu del projecte d’Espar és mantenir la categoria, tot i que no se n’està de somiar: «La il·lusió seria estar entre els cinc primers, seria la nostra fita, però ens cal millorar molt», assegura el tècnic. Coincidint amb la festa major del municipi, el 3 i 4 de setembre el club ha organitzat el 1r Torneig Josep Mir, que servirà de preparatori i en què també hi participarà el Bordils. El Sarrià s’estrenarà en lliga el dissabte 17 de setembre contra el Sant Joan Despí.

Per la seva banda, l’Handbol Banyoles va arrencar la pretemporada el 8 d’agost amb Chovi Vicente com a nou tècnic. També s’estrenaran com a locals contra el Sant Esteve de Palautordera. Aquest dijous, però, tenen una cita important: la semifinal de la Supercopa catalana contra el BM Granollers. Vicente es mostra satisfet amb l’esforç: «Estem fent doble sessió i els jugadors responen bé. Hem fet quatre fitxatges i jo m’incorporo com a tècnic. Estem il·lusionats».

El CH Bordils va ser el primer en arrencar, des de l’1 d’agost. Gerard Ferrarons, tècnic, explica que ho van decidir per la reconfiguració de la plantilla. «Hi ha jugadors nous i volem arribar de la millor manera al primer partit», diu. És l’únic dels tres clubs que s’estrena a fora, a la pista de l’OAR Gracia Sabadell.