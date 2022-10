GRANOLLERS - BANYOLES 0-1

El Banyoles aconsegueix la primera victòria de la temporada a Granollers amb un solitari gol de Dembo des dels onze metres. Després d’una primera meitat sense gols, l’ex del Girona va entrar substituint Martínez al descans, i va ser l’encarregat de transformar el penal que permet al Banyoles sumar 5 punts i escalar fins la desena posició.

LLORET - L’ESCALA 0-1

L’Escala segueix comptant els partits per victòries. Aquesta vegada va vèncer el Lloret a domicili amb una diana de Marí a l’equador de la segona meitat. Els visitants segueixen encapçalant la classificació amb tres punts de marge sobre el Can Gibert. El Lloret, per la seva banda, suma la primera derrota: és novè amb 5 punts.

TORELLÓ - PALAMÓS 4-0

El Palamós rep una golejada contundent a Torelló. Karrouch va obrir la llauna just abans del descans i, a les acaballes, Coll, Cao i Francolí van aprofitar la desfeta palamosina per engreixar el resultat. El Palamós ocupa posicions de descens.

BOSC DE TOSCA - MANLLEU 3-3

El Bosc de Tosca esgarrapa un empat contra el Manlleu. Juià va obrir la llauna per als visitants, Bouloum va eixamplar diferències, Romero les va retallar i Bouloum va fer l’1-3 de seguida, abans del descans. A la represa, novament Romero va escurçar diferències i Aulinas va anotar la diana que posava les taules al marcador a les acaballes.

BESCANÓ - CAN GIBERT 2-3

El Can Gibert confirma la bona arrencada amb una victòria de mèrit al camp del Bescanó.

CALDES M. - FIGUERES 2-1

El Figueres cau per 2-1 a contra el Caldes amb una diana de Rosales en pròpia porteria a tocar del descompte.