El lideratge de l’Uni passa per derrotar el Barça

L’Spar Girona visita demà el Palau Muncipal Juan Carlos Navarro per enfrontar-se al Barça (12:15 h) amb un objectiu llaminer i temptador: situar-se líder en solitari de la Lliga Femenina. L’enfrontament, que s’hauria d’haver disputat a la segona jornada, es va ajornar per incompatibilitat en les dates, ja que les gironines estaven immerses en la fase prèvia de l’Eurolliga.

El partit serà la primera oportunitat de revenja per a l’equip de Bernat Canut. Les blaugranes han aconseguit derrotar l’Uni dues vegades aquest curs, a la pretemporada i a la semifinal de Lliga Catalana (59-62). Des de llavors, però, han canviat molts aspectes. Laura Antoja, entrenadora assistent de l’Uni, en destaca dos: «Crec que han canviat dues coses molt importants. Nosaltres, com a Spar Girona, crec que li tenim molt més respecte, perquè evidentment un equip que et guanya dues vegades li tens ganes. La intensitat i la concentració seran màximes. I dues, que nosaltres no som el mateix equip que érem».

Canut encara no podrà comptar amb l’últim fitxatge, Brittney Skyes. La nord-americana no formava part de la plantilla gironina a la jornada dos, i, per tant, no pot disputar el partit. A més, Sykes està encara pendent de rebre el trànsfer del Sopron. Des del club s’espera que estigui disponible per al partit d’Eurolliga de dijous contra el Hun Therm.

Precisament, l’acumulació de partits i la gestió del cansament i períodes de recuperació són dos dels problemes que preveu Antoja: «Venim de menys de 48 hores de l’últim partit, amb viatge inclòs entremig. Ens ve un altre partit d’aquí a 48 hores. Setmana molt bèstia, però que hem d’estar físicament preparts, però sobretot mentalment per una lluita de 40 minuts».

Més enllà de l’esforç físic, assaltar la pista del Barça no serà una missió fàcil. L’equip d’Isaac Fernández ha guanyat tots els partits a casa i s’ha adaptat a la perfecció a la màxima categoria estatal del bàsquet després de l’ascens. De fet, només una victòria separa els dos equips. Ser líder implica acabar amb l’imbatibilitat del Barça com a local.