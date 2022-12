L'Spar Girona ha quallat un còmode triomf per a tancar el 2022. La víctima ha estat el Tenerife Clarinos, equip que no està passant pel seu millor moment després de la sortida de César Aneas de la banqueta i els impagaments que han provocat la baixa d'algunes jugadores en partits anteriors. Les de Tenerife, ara entrenades per Raquel Álvarez, són últimes en lliga. Per contra, la victòria d'avui permet a les catalanes mantenir el lideratge de la Lliga Femenina Endesa, lloc que comparteixen amb el València Basket amb un balanç de 12 victòries i 3 derrotes. L'equip ha vist una cara coneguda, la blanenca Iho López, que actualment milita a Tenerife.

L'equip de Bernat Canut ha sortit al partit cosint a tripes a les seves rivals i amb el principal objectiu de retallar l'average amb el València per a aconseguir ser campiones d'hivern i gaudir d'un dia extra de descans a la Copa de la Reina. El tir exterior ha permès a les visitants tancar el primer quart amb un còmode coixí (12-20).

El domini del rebot ofensiu ha generat nombroses segones oportunitats per a les vermelles, factor que han aprofitat per impulsar-se en el marcador amb un parcial de 2 a 14 a inicis del segon quart. Amb vint punts de diferència, Raquel Álvarez ha frenat la sagnia per donar un respir a les seves. Les morades han presenciat una nova exhibició de Marianna Tolo que, discreta, però eficaç, ha marxat al descans amb 11 punts.

El desencert visitant des del perímetre ha condemnat les opcions de les locals que, tot i el bon partit de Kai James, no tenia arguments per rebatre el torrent ofensiu de les gironines. La baixa intensitat defensiva de Clarinos ha provocat una hemorràgia interna en l'equip, que no mostrava constants vitals. Amb 29-56 en el marcador, l'entrenadora local ha optat per aturar el partit per comprovar si les seves pupil·les tenien pols.

La superioritat de l'Uni ha quedat plasmada al marcador, que escenificava els 37 punts de diferència a principis del darrer quart. Amb el partit dat i beneït, les gironines tenien entre cella i cella sumar punts per intentar guanyar el bàsquet average a l'espera de conèixer el resultat del partit del València. Malauradament per a l'Spar, les de la capital del Túria també han fet els deures guanyant de 37 al Leganés (86-49), fet que ha deixat a les gironines sense opcions de capgirar l'average. L'equip ha tancat el 2022 amb rotacions, recuperant a Binta Drammeh i veient com tota la plantilla sumava punts durant el duel.