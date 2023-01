Amb la punteria de Lewandowski, 13 gols en 15 jornades, i les mans sòlides de Ter Stegen (només sis gols encaixats a la Lliga), el Barça de Xavi es va enfilar al lideratge. Ara queda desproveït d’un dels pilars d’aquesta reconstrucció perquè el davanter ha de complir els tres partits de sanció que va rebre per la seva expulsió i gest (acostar el seu dit al nas) que va patir a Pamplona. Es queda sense l’home que donava sentit a tot el joc ofensiu blaugrana. El punt final.

La vida sense ‘Lewi’ resulta, per tant, més complexa i difícil, a més de que desconeguda perquè Xavi ha d’encertar en l’elecció del substitut (Ansu, Ferran Torres i Memphis són les opcions) perquè el Barça no faci un pas en fals demà al Metropolità davant l’Atlètic de Madrid del nou Griezmann, més migcampista que mai.

Sancionat el davanter polonès tres partits, esgotades ja totes les vies judicials, esportives i extraesportives, el Barça es queda sense «nou». I, a més, no té un substitut específic en aquest «tros de plantilla», com ho va definir en el seu moment el mateix Xavi. Hi ha moltes alternatives, però cap concreta. Fins i tot Dembélé pot jugar-hi. Quan ha faltat el polonès perquè se li ha donat descans Xavi ha recorregut sempre com a primera via a Ferran Torres, després ha emprat fins i tot a Memphis i també a Ansu Fati, però en molt poques ocasions ja que l’ha preferit situar com a extrem esquerre.

Ara, ha de prendre una decisió definitiva per aquest immens forat negre que li suposa al Barça perdre a ‘Lewi’ durant les tres pròximes jornades (Atlètic demà, Getafe, a la tornada de la Supercopa d’Espanya, i Girona).