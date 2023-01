Després d’uns dies complicats per Sainz i els Audi al Dakar, el ‘matador’ volia aixecar el cap, i déu n’hi do com ho va fer en l’especial de 348 km entre Al Duwadimi i Riad, tot i que només per veure com s’enduia un nou revés.

Va ser el més ràpid durant tota l’etapa, però una sanció de cinc minuts per excés de velocitat (anava a més de 40 km/h en un tram de 30) va deixar-lo tercer. La victòria fou per un Loeb (Prodrive) que també l’havia lluitat, i Nasser Al-Attiyah (Toyota), segon, va ampliar encara més el seu avantatge a la general i ja treu 1h03:36 a Lategan. El domini del qatarià contrasta amb la igualtat en motos, on encara no s’ha repetit guanyador. El vuitè dia l’etapa va ser per Ross Branch (Hero), i Skyler Howes (Husqvarna) va mantenir el lideratge gràcies a una sanció de dos minuts a Mason Klein (KTM). Si no fos per un excés de velocitat, el nord-americà estaria liderant el Dakar, ja que el seu compatriota Howes, que sortia segon, va perdre més de deu minuts. Ara, en una classificació on Barreda és vuitè a 8:21, només hi ha poc més d’un minut i mig entre els dos. En camions, on Loprais manté un còmode avantatge, Macik va aconseguir el seu quart triomf d’aquest Dakar. Mentrestant, amb la victòria del debutant Ferreira en prototips lleugers, Yamaha va fer història en convertir-se en el primer fabricant que guanya etapa en motos i cotxes. A SSV, Farrés, quart, segueix apropant-se al podi.