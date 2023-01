El Bàsquet Girona buscarà aquest migdia continuar amb la marxa triomfal d’aquest 2023 i fer un pas més per encarrilar la permanència. Vèncer al Granada, més enllà de sumar el setè triomf, suposaria obrir una escletxa de dos partits amb els andalusos, un dels candidats ara per ara a ocupar places de descens al final de temporada, tot i tenir dos triomfs d’avantatge amb la tripleta de coers.

La batalla que es lliurarà a pocs quilòmetres de la monumental Alhambra no podria ser més favorable pels gironins, que a part de les quatre victòries sumades en els últims cinc partits venen de donar una exhibició davant el Bilbao, un dels equips revelació d’aquesta temporada.

La dinàmica immillorable dels d’Aíto contrasta amb un Granada que en hores baixes i que està perdent el gran coixí que li havien donat cinc victòries en les primeres vuit jornades -amb un calendari força favorable, certament-.

El conjunt entrenat per Pablo Pin, amb problemes de lesions i un tram de compromisos molt més exigents, encarrila ara vuit derrotes consecutives i està tenint serioses dificultats per competir en els últims partits -en sis d’aquestes desfetes ha caigut per més de 15 punts-.

Els andalusos són la tercera pitjor defensa de l’ACB, només per davant de Fuenlabrada i Manresa, i juntament amb el Saragossa és l’equip que menys cuida la pilota, amb 16 pèrdues per partit. Per la seva banda, el Bàsquet Girona és el segon conjunt que més pilotes recupera, de manera que aquest pot ser un dels aspectes decisius. Els de Fontajau estan aconseguint moltes cistelles fàcils en contraatac gràcies a la defensa agressiva que estan plantejant sobre els generadors dels equips rivals.

També es presueix fonamental el control del rebot. El Granada és el segon millor equip en la càrrega del rebot en la cistella contrària i el tercer en les captures totals, mentre que l’equip presidit per Marc Gasol només està superat pel Madrid en els rebots a la pròpia cistella.

S’ha de tenir en compte, però, que dos dels líders de la plantilla en aquesta faceta i també en l’anotació, l’ex del BAXI Manresa Luke Maye i el brasiler amb experència a l’NBA, Cristiano Felicio, estan lesionats de llarga durada i no estaran disponibles avui, com tampoc l’aler serbi Dejan Todorovic.

Qui sí que en principi podrà debutar amb l’elàstica granadina és Youssou Ndoye, que ha arribat per substituir Felicio. El senegalès va fer bons números amb la samarreta del Betis la temporada 2020-2021, sumant 11,6 per partit i 14,5 crèdits de valoració. Ndoye formarà parella en la pintura amb el seu compatriota Petit Niang.

Són els jugadors amb qui més hauran de bregar els interiors gironins com Gasol o Prkacin, que van ser els millors el passat dissabte a Fontajau i cada cop formen una tripleta més temible amb Miletic.

En el joc exterior, s’haurà de vigilar especialment el canoner Thomas Bropleh i l’experimentat base Alex Renfroe. Els d’Aíto tampoc podran passar per alt els intangibles de Pere Tomàs i l’atreviment de Michael Caicedo, que va arribar a Granada la setmana passada cedit pel Barça.