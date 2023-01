Chelsea i Liverpool s’enfrontaven a Anfield en un duel que tots dos equips encaraven com un possible canvi de rumb a la lliga, on estan molt per sota de les expectatives creades. Ni els locals ni els londinencs, però, van poder desnivellar la balança, amb bones intervencions de Kepa i Alisson sota pals (0-0). Mudryk, flamant fitxatge del Chelsea, no va poder marcar en el seu debut.