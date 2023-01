Recuperant sensacions. L'Spar Girona ha fet els deures aquesta tarda al País Basc guanyant al Kutxabank Araski en la penúltima jornada de les anomenades «colònies» del conjunt gironí. Enmig d'una gira de quatre partits lluny de Fontajau que va començar amb una victòria a Gernika i va continuar amb la derrota d'Eurolliga dimecres contra el Sopron, avui els ha tocat visitar el poliesportiu de Mendizorrotza. L'equip, que necessitava recuperar sensacions de victòria abans d'afrontar un nou duel d'Eurolliga providencial a Miskolc (Hongria) dimarts vinent, ha dominat el duel d'inici a fi. Les de Bernat Canut i Laura Antoja s'han distanciat a la primera part gràcies a la dupla nord-americana Murphy-Sykes, i han mantingut el domini al llarg de la segona meitat, amb un tercer quart demolidor, per segellar una nova victòria a Lliga Femenina Endesa que els serveix per mantenir el lideratge de la competició.

El duel ha començat amb un homenatge a Maria Asurmendi per haver assolit els 100 partits amb la samarreta de l'Araski. Les gironines han entrat al partit fredes, i no és d'estranyar perquè la temperatura màxima a Vitòria al llarg del dia no ha superat els 4 graus centígrads, i erràtiques. De fet, el marcador s'ha mantingut en empat a zero fins ben bé transcorreguts tres minuts. Després d'una cistella inicial de Burani, però, les visitants han escalfat els canells i han plasmat un parcial de 0-8. Marianna Tolo li ha guanyat la partida a Diarra sota el cèrcol i les jugadores de Bernat Canut han aprofitat les pèrdues per estirar encara més el marcador (4-16).

L'Araski ha retallat distàncies de la mà de Txell Alarcón i Rebekah Gardner -que ha tornat a jugar després de patir una lesió a l'espatlla que ha impedit que disputés minuts en els darrers partits- ha aparegut per mantenir l'statu quo visitant. Faustine Parra i Shay Murpy s'han sumat a la sinergia anotadora i les gironines han marxat al descans dominant de 12 en el marcador (27-39).

Un parcial de 2-17 a l'inici del tercer quart ha estirat encara més la distància, fins als 21 punts (29-50), després del descans. Les gironines han començat a jugar a plaer, posant sobre la pista una velocitat supersònica que ha sigut com un tsunami per a les jugadores de Madelén Urieta. Veient l'onada que els hi venia a sobre, les jugadores de l'Araski no han sabut reaccionar, amb només 4 punts en tot el tercer quart, i han vist com les visitants col·locaven una distància (31-58) que ha ofegat per complet les seves opcions.

A falta de cinc minuts pel final, el marcador era de 40 a 70. Les gironines s'han anat inflant a punts mentre l'Araski intentava maquillar el resultat tot esperant que sonés la botzina final (57-76).