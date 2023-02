Fa tot just uns dies, Pep Guardiola es vanagloriava que el seu equip és el "cinquè o sisè" en despesa neta a la Premier League. Una defensa que servia per atacar el Chelsea i la seva desmesurada inversió i que se li ha tornat en contra aquest dilluns amb la bomba de la Premier League: la competició ha acusat el Manchester City d'un centenar d'irregularitats financeres als comptes.

La Premier League ha revelat aquest dilluns a primera hora que des del març del 2019 investiga les irregularitats del City, el principal accionista del Girona FC, i que aquestes passaran a una comissió independent que serà la que decideixi quin càstig -si s'ho mereix- haurà de suportar el club de Mànchester.

La investigació no té precedents en l'àmbit de la Premier League i segons va explicar la lliga en un comunicat les irregularitats comeses superen el centenar i daten des del 2009, un any després que el club fos comprat pel fons d'inversió d'Abu Dhabi i comencés la pluja de milions que ha col·locat el City al lloc de privilegi on és avui; amb sis Premier League en 15 anys, a més d'una desena de títols entre copes i supercopes, i la primera final de la Lliga de Campions de la seva història.

La competició anglesa acusa el City de no haver donat "informació veraç" sobre els seus ingressos, especialment els relacionats amb patrocini -convé recordar que el City té acords comercials amb empreses d'Abu Dhabi com Etihad Airways-, així com dels seus costos operacionals.

També s'explica, en un comunicat detallat publicat per la Premier, que el City no va informar de la remuneració que Roberto Mancini va rebre com a tècnic del City entre les temporades 2009-2010 i la 2012-2013. La Premier al·lega que tampoc va rebre els detalls complets dels contractes dels jugadors entre les temporades 2010-2011 i 2015-2016.

El Manchester City, segons la Premier, tampoc hauria complert les regles del 'fair play' financer de la UEFA entre el 2013 i el 2018 i hauria anat en contra de les normes de rendibilitat i sostenibilitat de la Premier entre les campanyes 2015-2016 i 2017- 2018. El conjunt anglès tampoc no hauria cooperat ni assistit a la Premier en aquesta investigació.

Aquesta no és la primera vegada que el Manchester City està sota sospita. El febrer del 2020 la UEFA va sancionar el club amb dos anys sense poder participar en competicions europees per trencar el 'fair play' financer en presentar irregularitats en els seus ingressos per patrocini.

El cas va durar diversos mesos, fins que el Tribunal d'Arbitratge Europeu va decidir al juliol del 2020 aixecar la sanció, malgrat que nou clubs de la Premier League, incloent-hi Chelsea, Liverpool, Manchester United, Arsenal i Tottenham Hotspur, van demanar al tribunal que no cedís.

"Aquesta decisió és un desastre i una desgràcia per al futbol", va dir el llavors tècnic del Tottenham, José Mourinho. "No és bo per a l'esport", va afegir Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool.

"Nosaltres vam ser acusats. No ho oblido", va recordar la setmana passada Guardiola. "Vuit o nou equips van enviar una carta a la Premier League perquè ens prohibissin competir. Això no ens va passar a nosaltres. I som el cinquè equip en despesa neta els últims cinc anys. Aquesta és la realitat", va manifestar el tècnic espanyol.