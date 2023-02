La joventut de Josep Cerdà per trencar amb la malastrugança a casa de l’Olot

Dos canvis de tècnic, dos cops de timó per redreçar el rumb i arribar a bon port, a la salvació. Quan hi ha una destitució de l’entrenador és que els resultats o el joc no acompanyen. I l’Olot ha patit els dos factors aquesta temporada. El joc, sigui amb l’estil que sigui, projecta una imatge exterior de l’equip, però els resultats, i en conseqüència, els punts, tenen un impacte directe a la classificació. Als garrotxins no els arribaven i el club s’anava enfonsant a la classificació. La mala dinàmica empitjorava i els mesos sense guanyar, a casa o fora, se succeïen.

L’arribada d’Albert Blázquez a la banqueta sembla que serveix per creure en una salvació que cinc jornades enrere era utòpica. El besaluenc trenca les males dinàmiques. L’Olot torna a sumar de tres en tres. A Paterna, el conjunt volcànic va acabar amb 106 dies sense conèixer la victòria amb dos gols dels veterans de l’equip, Xumetra i Eloi Amagat. Una setmana després, amb l’embranzida agafada, els vermells van trencar una sequera preocupant com a local. #ElPlaCerdà 1.0



Gairebé una volta després, els 883 aficionats que van fer costat als seus jugadors al Municipal van celebrar un triomf. L'Olot no guanyava al seu feu des de la sisena jornada de lliga, un partit davant la SD Formentera el 9 d'octubre del 2022. Precisament, els insulars seran el rival aquesta jornada. Vèncer el Penya Deportiva enterrava una dolorosa sagnia a casa. Els triomfs són sempre corals, però com a les obres de teatre, l'enfrontament va tenir un protagonista destacat, Josep Cerdà. L'extrem de Pollença, que té cada cop més agafat el pols a la categoria, va poder estrenar el caseller golejador amb un doblet. «Era un partit que necessitàvem guanyar. Són els primers gols i estic molt content. Haig de seguir treballant i segur que n'entraran més». El jugador, cedit pel Barça, havia tingut protagonisme amb el seu desequilibri i alguna assistència al llarg del curs, però se li resistia el gol. La salvació de l'Olot ja no és utòpica (2-0) Joventut i atreviment La irrupció golejadora de Cerdà és una excel·lent notícia per a l'Olot que continua sumant efectius a l'operació salvació. Valverde, que va debutar a l'estadi, també va tenir un paper destacat. A l'Antonio Puchadas van ser els veterans, Xumetra i Eloi, i al Municipal va ser la joventut i atreviment de Cerdà els que van acabar amb la malastrugança a casa. Una combinació perfecta per revertir la situació. El balear comenta que l'equip «es mereixia guanyar» i que «aquests moments donen molta adrenalina». I a l'hora de xalar, barbamecs o veterans pugen al carro.