Bernat Canut: «El vestidor està orgullós, però evidentment tocat»

«L'equip està orgullós i satisfet, però evidentment està tocat. Perquè el partit amb el Mersin es podia haver guanyat, vam tenir l'oportunitat. Vam fer un esforç gegant en el moment en què tot feia pujada, aixecant-nos, posant-nos per sobre en el marcador. Vam tenir tirs per no anar a la pròrroga i al final tens la sensació que t'has buidat en tots els sentits, però no has obtingut la recompensa», confessava Bernat Canut, dedicat en les darreres hores a canviar la moral del vestidor de l'Spar Girona. «Això és molt recent, tenim a jugadores molt cansades, arrossegant problemes físics i acumulant coses externes del bàsquet, però que afecten l'equip. Avui ha estat un dia complicat, de cares llargues i molta fatiga. El millor entrenament per al duel a Salamanca exigeix aixecar els ànims, recuperar gent i arribar amb les cames com més fresques millor».