L'Spar Girona ha caigut derrotat avui en un duel a cara o creu contra el Perfumerías Avenida, que l'ha eliminat de l'Eurolliga. Les catalanes, amb només vuit jugadores del primer equip, han remat a contracorrent en tot el partit i s'han despenjat al final del tercer quart gràcies a l'encert exterior de les castellanes. La segona mala notícia de la jornada ha sigut la lesió de María Araújo, que ha acabat estesa a terra en una jugada quan faltaven 29 segons per la conclusió del partit. La d'avui és la tercera derrota consecutiva de l'equip de Bernat Canut, que diumenge a Fontajau buscarà recuperar sensacions contra l'Hozono Global Jairis d'Èric Surís (18 hores).

El Würzburg Sorra ha rugit des del minut zero per a acompanyar el desplegament de les seves jugadores en pista. Un parcial de 5-0 ha iniciat a un duel que, a més de ser un clàssic de lliga, aquesta nit era gairebé una final amb un premi en forma de bitllet per a quarts de l'Eurolliga. L'Spar Girona ha respost ràpidament a la sortida de l'Avenida retornant el parcial i col·locant l'equitat en el marcador, encara que ha durat el que dura una llesca de pa en una plaça plena de coloms. Les castellanes semblava que portaven una marxa més i un triple d'Onyenwere ha disparat en el marcador a les locals (15-6). Malgrat comptar amb un pavelló remant en contra seva, les catalanes han sobreviscut al tsunami inicial per a tancar el primer quart a tres punts (19-16).

Quan no surten les coses, les cames sembla que pesen més. I això és el que denotaven les jugadores de l'Spar Girona que, malgrat estar dins del partit, semblava que anaven nedant a contracorrent. Just en aquest instant ha aparegut Rebekah Gardner, com un salmó noruec, per remuntar la situació amb dues individualitats que han tret els colors a la defensa local. Un triple de Shay Murphy ha empatat el partit (23-23) al mateix temps que ha silenciat el pavelló. Un silenci que ha durat poc, ja que la grada s'ha tornat a escalfar amb una tècnica a Onyenwere que ha permès a les jugadores de Bernat Canut posar-se per davant per primera vegada en el partit (23-24). Els percentatges d'anotació han baixat en picat, l'Spar s'ha col·lapsat en atac i l'equip de Pepe Vázquez ha aprofitat la situació per recol·locar el seu avantatge (33-24).

El descans ha afectat positivament a les jugadores del Spar Girona, que s'han col·locat a dos (37-35) després d'un parcial de 0-7. Michaela Onyenwere ha esmenat l'hemorràgia amb un triple que ha despertat a la secció de percussió i sirenes del pavelló. El soroll era tal que amb prou feines se sentia el so del marcador. Gardner s'ha col·locat a l'equip a la seva esquena i les gironines s'han mantingut a l'aguait. Els colzes han començat a volar i han asfixiat el bon moment de l'esquadra catalana. Les jugadores de Pepe Vázquez han mantingut el domini en el marcador i el control del partit gràcies a l'encert exterior, que els ha permès distanciar-se fins als 9 punts.

Mancant deu minuts i amb un avantatge de +13 en el marcador, el Würzburg ja començava a celebrar la victòria. Les males notícies s'acumulaven en la banqueta visitant, perquè Rebekah Gardner, amb 4 faltes, es veia obligada a asseure's a la banqueta amb el seu equip enfonsat (62-51) en el marcador. L'encert exterior ha donat ales a les locals, que han col·locat un fortí de punts inflanquejable i sentenciador.