L'Olot ha vist tallada la ratxa de tres triomfs consecutius amb un empat a zero a casa contra el Manresa. L'equip d'Albert Blázquez ha estat mancat d'encert per marcar en algunes de les múltiples ocasions generades. L'empat deixa els garrotxins a tres punts de la salvació i a dos del play-out, que ocupen Atlètic Saguntí i Lleida respectivament.

L'oportunitat de sortir del descens era un premi molt gros per als locals, que immersos en una dinàmica de resultats excel·lents a la segona volta, han sortit endollats a l'enfrontament. Ben d'hora els locals han fet lluir Pulido. El porter ha tret una excel·lent mà a una rematada d'Eloi que s'ha enverinat després de tocar en un defensa. Encara abans del minut cinc l'Olot ha tornat a trepitjar àrea rival, però sense arribar a concretar. Pulido ha blocat una centrada de Vilanova quan Forgas ja esperava dins l'àrea petita per rematar. El migcampista olotí ha estat protagonista dels primers minuts intentant posar lucidesa al joc amb passades en l'últim terç de camp.

Poca cosa del Manresa a la primera part, que ha cedit sense remordiments la possessió de pilota a l'Olot. Ben ordenats al darrere, l'equip de Ferran Costa ha buscat un futbol directe i fer mal en les transicions. Ben poc han generat, ja que les conduccions de Larrosa o Priego quedaven en no res a última hora. De fet, els manresans no han arribat a xutar a la porteria d'Arnau Fàbrega. Mèrit també dels dos centrals locals. Ayala s'ha fet un fart de guanyar duels aeris a Noah i Javi López evitant la possibilitat de prolongació o segons jugada, on podia fer mal el Manresa.

La bona defensa de bagenca ha anat diluint les aproximacions garrotxines. Castells ha intentat sorprendre amb un xut des de la frontal que ha marxat desviat a la mitja hora de partit. L'últim intent per trencar la igualada ha estat al límit del descans. La centrada de Valverde s'ha escolat entre les cames de Forgas en l'intent de volea.

La segona part ha començat viva i amb un intercanvi de cops. Cerdà s'ha llançat amb la planxa dins l'àrea petita per rematar a fora una precisa centrada d'Eloi. El pollencí ha perdonat el primer i a punt ha estat de lamentar-ho en la següent acció. El Manresa ha donat senyals de vida amb el primer xut a Arnau. Javi López, també amb la testa, ha provat un porter llançanenc segur sota pals. El duel s'obria i Valverde ha provat sort amb xut tou a les mans de Pulido.

La insistència de l'Olot no tenia premi per la falta d'encert de cara a porteria. Forgas ha acaronat la primera diana al 70'. Bona mitja volta del davanter barceloní dins l'àrea petita i falta de punteria obrir la llauna. Ni la lesió de Noah (75') ha aturat les ocasions dels de Blázquez. Bah, un dels canvis per posar velocitat i cames fresques, no ha encertat des de la frontal igual que Castells. L'infortuni s'ha accentuat quan la rematada de Bigas s'ha topat amb el pal (82').

La rosca escorada de Xumetra abans del final ha estat l'última ocasió. Amb interrupcions constants, s'ha jugat molt poc en els sis minuts d'afegit. L'Olot s'ha hagut de conformar amb un punt amb regust agredolç perquè el conjunt volcànic ha tingut les oportunitats per marcar i guanyar.

FITXA TÈCNICA

UE OLOT: Fàbrega, Valverde (Bah, m.65), Castells, Ayala, Eloi Amagat, Forgas (Busquets, m.73), Vilanova, Callís, Gonzalo, Cerdà (Xumetra, m.73) i Bigas.

CE MANRESA: Pulido, Putxi, Alex Sánchez (Djitte, m.62), Cuello (Darbra, m.62), Noah (Miguel Martínez, m.79), Priego, Aschalew, Larrosa (Iglesias, m.89), Javi López, Peris i Pele.

ÀRBITRE: Casabona Isla. Va amonestar els locals Callís, Bigas, Vilanova, Ayala i Busquets i els visitants Cuello i Peris.

ESTADI: Camp Municipal d'Olot (930 espectadors)