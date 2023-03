El Bàsquet Girona i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA-CERCA) han signat un acord de col·laboració que permetrà potenciar l’àrea de sostenibilitat del club. Per formalitzar l’entesa, la directiva del Bàsquet Girona i els jugadors del primer equip, Jaume Sorolla i Pato Garino, han visitat l’Edifici H2O, ubicat al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Durant la trobada van estar acompanyats per la direcció i l’equip d’investigadors d’ICRA-CERCA, van poder conèixer de primera mà la recerca que es fa a l’Institut i van visitar alguns dels seus laboratoris, com els canals de rius artificials o la planta pilot hidropònic pel creixement de cultius.

L’ICRA-CERCA ha començat a estudiar el consum d’aigua del pavelló de Fontajau. El treball de recerca inclou la realització d’un inventari, el control i diagnosis de l’aigua que gasta l’equipament, així com les possibilitats de millora. A més l’Institut implementarà la seva eina, Innowat, una tecnologia desenvolupada dins del projecte europeu R3water, que permet tenir un control de la despesa energètica de les instal·lacions i que ja ha aplicat en estacions depuradores d’aigües residuals i en diversos equipaments municipals, per reduir costos. Per a Oriol Gutiérrez, investigador de l’àrea de Tecnologies i Avaluació de l’ICRA-CERCA i promotor de conveni, «es tractava de generar sinèrgies entre agents locals que compartim un interès comú per al consum responsable dels recursos i el compromís amb la sostenibilitat». Stefi Batlle, cap de comunicació i marketing del club, va dir per la seva banda que «la suma d’ICRA-CERCA al projecte del club és un impuls molt important per tal d’assolir els nivells òptims de sostenibilitat, un dels aspectes en els quals treballa el club des dels seus inicis». L’Institut Català de Recerca de l’Aigua és un centre multidisciplinari que estudia el cicle integral de l’aigua en matèria de recursos hídrics, qualitat de l’aigua i tecnologies de tractament i d’avaluació.