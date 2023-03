L'Spar Girona, a punt per a la seva estrena a la Copa de la Reina

L’Spar Girona ha arribat a Saragossa amb un primer objectiu clar: guanyar al Lointek Gernika (divendres, 18 h, Esport3/Teledeporte). Les basques són el primer obstacle d’un torneig marcat per les baixes -fins a cinc- en el conjunt gironí, que intentarà apel·lar a la seva capacitat de resiliència per tal d’arribar a les semifinals. A la precària rotació de l’equip de Bernat Canut i Laura Antoja s’hi ha afegit el trencament del dit de la mà esquerra de Shay Murphy així com la tendinitis de Brittney Sykes que, tot i això, preveuen forçar la seva aparició en el partit de quarts de final. L’equip s'ha entrenat a la tarda, però no ho han fet les dues americanes, que tot i això, intentaran forçar per arribar al partit.

L’arribada de Ceci Muhate a les portes de la competició va tornar a donar un bri d’il·lusió a un conjunt devastat per les lesions de llarga durada que s’han produït en un dels trams més importants de la temporada. Tot i això, i el CB Conquero n’és un exemple, en un torneig com la Copa de la Reina, tot és possible i cap equip que comença amb el títol de favorit té el lloc assegurat. I és que analitzant-ho fredament, són exactament tres els partits que separen a l’Uni d’un trofeu que va guanyar per primera i única vegada l’any 2021 a València sota la direcció d’Alfred Julbe.

L’Uni ha derrotat el Gernika en els dos enfrontaments de lliga i arriba a la Copa després de segellar un gran triomf contra l’IDK, però ja ho va advertir el tècnic durant la roda de premsa prèvia al desplaçament, l’equip basc té «experiència i equilibri» suficients per posar contra les cordes a les gironines: «És una plantilla dura i equilibrada. Tenen experiència i crec que tot i guanyar-les en lliga, ambdós equips arribem a la Copa en una situació diferent. Hem d’estar preparades per fer un bon partit».

Un repte majúscul

Al davant, però, l’equip d’Anna Montañana no posarà les coses gens fàcils. Encapçalades per la veterania de la base Sandra Ygueravide, que ja sap què vol dir guanyar aquesta competició -ho ha fet en quatre ocasions de la mà de Perfumerías Avenida (1) i Ros Casares (3)-, les basques buscaran sorprendre i arribar a les semifinals. L’equip ocupa el cinquè lloc de la classificació en la lliga regular i ha recuperat Julie Wojta després de tres mesos d’absència per lesió, un fet que ha estat un bri d’aire fresc per a les seves companyes. «Les derrotes et creen dubtes, però el treball te les lleva i nosaltres no hem deixat de treballar malgrat els problemes. Ara hem de donar-ho tot i ser valentes», va comentar Anna Montañana en roda de premsa. La tècnica va afegir que «nosaltres també tenim les nostres armes, que passen per ser un equip i perquè cada jugadora aporti en el temps que estigui en pista. Volem competir al màxim nivell que puguem perquè la nostra afició estigui orgullosa».

Sigui com sigui, l‘equip de Bernat Canut apel·larà a la seva capacitat de resiliència per tal d’intentar aconseguir un forat a la semifinal. El premi és més que suculent: qui guanyi la Copa de la Reina s’assegura disputar l’Eurolliga el curs que ve. Un cotitzat bitllet que persegueixen els vuit equips que comencen la competició i dels quals, aquesta nit, ja només en restaran sis.