John Jenkins, l'últim fitxatge del Bàsquet Girona, és el protagonista del Fontaxou d'aquesta setmana, el podcast de bàsquet del Diari de Girona, presentat en aquesta ocasió per Jordi Roura i Clara Julià. L'escorta, que arriba de la G-League amb l'etiqueta d'expert triplista i tirador, ha d'aixecar un equip enfonsat que ja acumula cinc derrotes seguides i, el que és pitjor, ofereix molt males sensacions. Jenkins explica al Fontaxou què pot aportar, com Gasol va contactar amb ell a través d'instagram, i quines són les seves característiques.

Per altra banda el podcast d'aquesta setmana també analitza el paper de l'Spar Girona a la Copa de la Reina, on va caure a quarts contra el Gernika, i també el partit d'aquesta nit a Bembibre (20.30). A falta de tres jornades per acabar la fase regular l'equip de Bernat Canut defensa la segona posició a la lliga, que li permetria tenir el factor pista a favor en una hipotètica semifinal.