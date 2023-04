Tolo serà dubte fins a l’últim moment pel partit contra el Barça

«L’equip sap que demà [avui] hi ha una altra batalla i que no hi ha res guanyat». El missatge de Bernat Canut abans del partit d’avui contra el Barça (19.30h), en la tornada dels quarts de final del play-off de Lliga, va ser molt clar: malgrat l’avantatge de sis punts del primer partit, l’Uni haurà de suar de valent si vol confirmar el que va començar a reivindicar al Juan Carlos Navarro.

Juga amb avantatge l’equip de Bernat Canut. Un avantatge, en concret, de sis punts, que va aconseguir, amb esforç i sacrifici, al primer partit contra el Barça (50-56). I, a més, ho fa amb un altre factor a favor: Fontajau. «És el fixatge d’última hora», assegurava Canut, alhora que feia una crida a l’afició gironina a emplenar el pavelló per acabar de fer rodona la diada de Sant Jordi a la ciutat. «Tenir Fontajau ple motiva moltíssim a les jugadores», afegia.

El principal obstacle per les gironines, a hores d’ara, tornen a ser els efectius. L’etern malson d’aquesta temporada. Aquesta vegada amb les mirades centrades en Marianna Tolo. La pivot va sortir coixejant del partit contra el Barça per uns problemes a la planta del peu, i tot i que les proves mèdiques han descartat el pitjor dels diagnòstics, no es podrà confirmar la seva disponibilitat fins al darrer moment. Una incògnita que permet mantenir l’esperança.

Qui si podrà jugar és Faustine Parra, que també va sortir perjudicada del Juan Carlos Navarro després d’un cop a la cara que la va obligar a retirar-se sagnant, amb la cella oberta. «Va ser un cop molt aparatós, però ja ha entrenat amb normalitat», explicava Canut per aportar tranquil·litat.

L’Uni Girona no ha de tenir dubtes avui per guanyar el pols al Barça, un rival gens fàcil. «Som dos equips que ens coneixem molt. Crec que l’altre dia, a Barcelona, a causa del desencert, les dues defenses es van imposar sobre els atacs. D’aquest, espero un partit amb un percentatge d’encert més alt i, conseqüentment, amb més punts. Tot i això, hi haurà molts contactes, i segur que serà un partit que es tornarà a embrutar en molts moments de joc», opinava Canut.

L’Uni juga amb el vent a favor, i amb la motivació extra d’haver guanyat el primer partit, però l’entrenador de les gironines demana prudència i recorda que no està tot fet. Tot i tenir l’avantatge a favor, sis punts no són per tirar coets: «Era important treure’s l’espina de la derrota allà i haver guanyat, però és un marge insuficient per pensar que no hem de guanyar. La mentalitat de l’equip és tirar el partit endavant i millorar alguns aspectes respecte a l’anterior», comentava.

No hi ha cap dubte que el repte no serà senzill. Però el que també està clar és que l’Spar Girona farà tot el que estigui al seu abast per mostrar la seva millor versió i regalar a la seva afició la millor rosa de Sant Jordi: una plaça a les semifinals.