Un premi a la temporada ben feta per al Peralada. El play-off d’ascens a 2a RFEF comença avui (18:05 h) per al conjunt alt-empordanès davant el Sant Andreu, en la primera de les tres eliminatòries per assolir l’ascens.

«Respirem totala il·lusió del món. Sempre fem el símil amb aquell que no conviden a una festa i s’hi acaba colant. Hi ha dues opcions: que et fotin fora a garrotades o sigui s el rei de la festa. Nosaltres anem amb tota la intenció de mirar de ser els reis de la festa», una frase de l’entrenador Miquel Àngel Muñoz a menys de dotze de l’inici de l’enfrontament, que defineix a la perfecció quin ambient es respira a l’equip verd-i-blanc. Cinquens a la lliga se les veuen amb un Sant Andreu que va arribar a l’última jornada encara amb opcions de pujar de forma directa.

El play-off és una competició diferent, reconeix Muñoz: «És a cara o creu, són eliminatòries a 180 minuts que no tenen res a veure amb els partits de lliga. Som totalment diferents de l’inici del campionat». El tècnic gironí té clar «que hauran de suar tinta» per mirar de tirar endavant l’eliminatòria, però assegura que la plantilla «va per al premi de tota la temporada». El final de lliga regular, amb un punt dels últims nou, no preocupa a Muñoz: «Em quedo amb les sensacions. Hem anat de menys a més. Hem acabat jugant un gran futbol i amb una idea molt clara del que volíem».

L’única baixa per al duel contra els quadribarrats serà Marc Medina. El davanter de Santa Cristina d’Aro es continua recuperant de la fissura a la ròtula per al partit contra la Rapitenca. La resta de la plantilla està disponible.

El Sant Andreu també recupera efectius per disputar la promoció. Xavi Molist podrà comptar amb Fassani, recuperat de les molèsties als isquiotibials, i Guzmán, que ja ha complert el partit de sanció que tenia.

S’espera una bona entrada al Municipal de Peralada, un factor que pot ser clau a l’anada. Muñoz no dubta que l’afició no fallarà: «El nostre públic és molt fidel, s’estima molt el club. No ens fallaran, ens animaran fins al final».