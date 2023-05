Marc Gasol i Kameron Taylor continuen siguent la gran preocupació d'un Bàsquet Girona que demà es juga gran part de les seves opcions de permanència. Gasol no va poder jugar contra el Betis per les males sensacions que va notar durant l'escalfament; l'americà va tenir alguns minuts, pocs, a un nivell molt més baix de l'habitual en ell per les molèsties que arrossega. Avui Aíto García Reneses no ha semblat massa optimista sobre la presència dels dos demà a Saragossa (18h), assegurant que ni un ni l'altre "no han entrenat gens" aquests dos dies després de perdre amb el Betis i que esperava que avui ho fessin "una mica". El tècnic assegura que la baixa de dos dels puntals "afecta" la moral de la resta de l'equip, i diu que no està pendent de les opcions de permanència, sinó de fer millorar l'equip i aconseguir que no s'abaixin els braços i hi hagi intensitat durant els 40 minuts. Sobre el darrer partit García Reneses ha dit que "sembla que es van produir circumstàncies estranyes quan perds un duel que guanyaves de 19, però aquestes coses passes, i li va passar per exemple dimecres al Madrid, que perdia de 18 i va guanyar al Partizan, o al Granada, que també perdia de 18 i va remuntar al Saragossa". A més ha reconegut que eren conscients que hi havia l'average en joc (perdut pel triple final de Montero), i que no ho van poder evitar.

El Girona se salvarà si guanya a Saragossa o el Betis, que rep el Granada demà a 3/4 de 9, venç. Qualsevol escenari que no sigui aquest, complicarà, i molt, la permanència, perquè s'arribarà a la darrera jornada, contra el Baskonia a Fontajau, obligats a vèncer si no es vol estar pendent del que faci el Granada contra el Joventut. Havent perdut l'average amb el Betis, un empat amb els sevillans a victòries enfonsa els gironins. A Saragossa el Girona es trobarà un equip que ja ho té tot fet, amb la salvació a la butxaca, que disposa de la baixa del prometedor Aday Mara. 🎙️ #RDPPrèvia | Aíto García Reneses | Jornada 33 — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 12 de mayo de 2023