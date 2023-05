Saragossa-Bàsquet Girona: Permanència o problemes molt greus

Per molt que Aíto García Reneses repetís ahir la cantarella habitual de centrar-se a millorar l’equip i tenir concentració, i no volgués entrar a valorar els càlculs per la permanència, els números són faves comptades. Si el Girona guanya a Saragossa aquesta tarda o el Betis tomba el Granada, tot seguit, la salvació estarà assegurada i a falta d’una última jornada, als despatxos de Fontajau ja poden anar planificant la temporada que ve a l’ACB, que prou feina hi haurà per millorar les prestacions discretes d’aquest any. Qualsevol altre escenari equival a problemes molt greus. Voldria dir que el Girona estaria obligat a guanyar el seu duel contra el Baskonia (que, agafint-se fort, opta a acabar la fase regular com a líder) per no jugar-s’ho tot a una derrota del Granada a casa contra el Joventut.

Després del desastre de dimarts contra el Betis, el del 0-24 en els darrers set minuts i desaprofitant un avantatge de 19 punts a l’inici de la segona part, quin Girona es veurà avui a Saragossa fa de mal dir. Ahir en la compareixença prèvia Aíto va mantenir el seu habitual discurs de perfil baix, ben poc engrescador. Tòpics i més tòpics, la confirmació que dues de les millors peces, Kameron Taylor i Marc Gasol, segueixen sent dubte (no es van entrenar ni dimecres ni dijous) i la insistència en la necessitat de mantenir la concentració els 40 minuts i no deixar-se anar si van maldades. Sobre la derrota contra el Betis Aíto va dir que «sembla que és una circumstància estranya però aquestes coses passen, i es va poder veure en el partit del Granada, que perdia de 18 i va remuntar, o el Madrid-Partizan, on va passar el mateix». També va admetre que a la banqueta tenia clar que ens els darrers segons hi havia en joc l’average, perdut pel triple final de Montero, i que no se’n van saber sortir per evitar-lo.

Abans d’Aíto va parlar Quino Colom, per llançar un missatge una mica més engrescador que el del tècnic: «És hora de demostrar que som equip ACB a la pista», va assegurar el base. L’andorrà va admetre que «la primera nit després de la derrota de dimarts va ser molt dura, però a mesura que ha passat la setmana ens hem anat aixecant. Sabem el camí per agafar les coses que hem fet bé i les que hem fet malament». En aquest sentit va assegurar que després del que es va veure a Fontajau contra el Betis a Saragossa «hem de sortir amb més força i amb més ganes», i mirar d’aprofitar que el rival ja ho té tot fet.

Des de Saragossa, Porfirio Fisac intentava motivar els seus jugadors: «hem de veure si som un equip ambiciós i competitiu o conformista», va assegurar en la roda de premsa prèvia. Els aragonesos, salvats matemàticament, tenen la baixa del prometedor Aday Mara, que no s’ha entrenat perquè tenia exàmens. La resta, tot i haver-hi a l’equip jugadors tocats, estarà disponible per a un partit determinant per al Girona.