La Volta Ciclista a Catalunya tindrà la seva gran sortida a Sant Feliu de Guíxols els propers quatre anys, després de l’acord al qual han arribat el consistori guixolenc i l’organització de la cursa, la tercera prova per etapes més antiga del món després del Tour de França i el Giro d’Itàlia.

Sant Feliu de Guíxols reafirma així la seva aposta per la Volta, després de haver estat ja en els darrers dos anys la gran sortida de l’esdeveniment ciclista més important de Catalunya, i una de les proves més històriques i prestigioses del calendari UCI WorldTour, amb 102 edicions disputades. L’alcalde de la població, Carles Motas, la regidora d’esports Mireia Borrego, i el president de la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, Rubèn Peris, han formalitzat l’acord en un acte a l’Ajuntament celebrat aquest migdia.

L’eslovè del Jumbo-Visma Primoz Roglic, en un disputat esprint amb el belga Remco Evenepoel, va ser l’últim vencedor al municipi (2023), que també ha vist guanyar recentment en dues ocasions a l’australià Michael Matthews (2019 i 2022).

En total, Sant Feliu de Guíxols, al cor de la Costa Brava, ha estat present a la Volta a Catalunya com a sortida o arribada d’etapa en 24 ocasions, i ciclistes com el francès Laurent Jalabert (1992), l’italià Maurizio Fondriest (1993) o el també francès Víctor Fontan (1926) han estat protagonistes a la població empordanesa amb victòries d’etapa.

L’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, ha expressat la seva il·lusió per ser la ciutat de sortida de la Volta aquests propers 4 anys. Tal com expressa Motas, “Sant Feliu està al centre de la Costa Brava, és mediterrània pura, i ens satisfà plenament que el punt d’inici de la principal prova ciclista catalana sigui casa nostra. La relació de la Volta amb Sant Feliu ja ens permet parlar de familiaritat i certa tradició, que vol dir il·lusió i bons records. Sabem que és un esforç col·lectiu important, però sabem també que es tradueix en bons moments, repercussió promocional a nivell mundial, i per aquest motiu no estalviarem esforços organitzatius”.

“Estem encantats d’aquest binomi que hem format amb Sant Feliu de Guíxols. Per a la Volta a Catalunya tancar aquest acord a quatre anys és un autèntic privilegi, ja que ens permet treballar amb tranquil·litat i és un lloc excel·lent per al ciclisme i per a la nostra pròpia organització, tant a nivell esportiu com logístic i de serveis. A més, sempre hem tingut una resposta excel·lent del públic”, ha manifestat el president de la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, Rubèn Peris.

D’aquesta manera, Sant Feliu de Guíxols s’assegura comptar amb la disputa de la primera etapa de la cursa en els propers quatre anys, on es proclama el primer líder de la competició. A més de l’impacte mediàtic de la Volta, amb especial atenció a la difusió televisiva, l’impacte econòmic directe de la cursa també és molt important, ja que més 700 persones pernocten diàriament durant la setmana de competició.

En la darrera edició, les imatges televisives de la Volta a Catalunya van arribar a 190 països i als cinc continents mitjançant 33 difusors entre els que destaquen Eurosport, ClaroSport, Sky Sport o GCN. A territori estatal es pot veure en directe per Esport3, TDP i Eurosport.