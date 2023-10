Bertsch: "He vingut a Girona a competir per guanyar algun títol"

L'Spar Girona ha presentat aquest migdia, a La Farinera, l'americana Morgan Bertsch, un dels fitxatges estrella d'aquesta temporada. El curs passat militava al Mechelen, equip amb qui es va enfrontar precisament a l'Uni a l'Eurolliga. Aquest estiu, l'aler pivot, de 26 anys, ha estat a la WNBA amb Chicago. Bertsch va jugar els primers minuts a les ordres de Laura Antoja diumenge a La Seu en la final de la Lliga Catalana contra el Cadí, i debutarà davant l'afició a Fontajau dissabte en el retorn a la Lliga Femenina contra el Barça (17.45).

"Morgan és una jugadora jove, amb molta trajectòria, que està en un moment ascendent i que encarna els valors de joventut i ambició", deia Laia Palau, la directora esportiva de l'Spar Girona. "És una de les grans sorpreses de la temporada, és una jugadora que il·lusionarà, sense voler-li posar pressió extra. Té un talent diferent, és polivalent, pot jugar de 3-4, té capacitat de tir, és molt resolutiva i aporta punts i energia", ha afegit. Per a Laia Palau "ens donarà molta versatilitat", i ara estan treballant "per introduir-la a l'engranatge de l'equip que anem perfilant".

Per la seva banda la jugadora ha explicat que "estic molt contenta d'estar aquí, soc conscient de quina mena de club és l'Uni. Ens hem posat objectius alts, hem de competir per intentar guanyar algun títol i anar el més lluny possible a l'Eurocup. Tenim peces amb molt talent a la plantilla". Bertsch també ha dit que la posició on més gaudeix és en la de "4" i preguntada de per què ha escollit Girona ha dit que "és un club molt competitiu i juga una lliga molt competitiva". La directora esportiva Laia Palau ha aprofitat la presentació per afirmar que "nosaltres anem tard, per la decisió del club en el procés de fitxar jugadores. Cada setmana l'equip està millor i anem fent passos. Ara, també hi ha urgències del moment. Estem en construcció i no tinc cap dubte que l'equip brillarà". Sobre l'arribada de l'altre americana, Kelsey Mitchell, Palau ha afirmat que "serà a Girona el cap de setmana però no puc assegurar si podrà jugar contra el Barça dissabte".