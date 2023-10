Timó argentí pels «bianconeros» de Lloret

El Juventus de Lloret es va crear fa cinc anys com una de les franquícies que té el club de la Vecchia Signora arreu del món. L’objectiu és captar joves jugadors que puguin ser interessants pels bianconeros. A la Juventus Academy de Lloret el primer equip s’ha situat com a colíder de Segona Catalana amb el Fornells de la Selva i la Jonquera.

L’equip de Sheshi Skender té, principalment, futbolistes sud-americans vinguts d’Uruguai, Argentina, Colòmbia i Brasil. Un d’ells és Juan Cruz Kulak, un migcampista de 21 anys de Santa Fe que va aterrar a la comarca de la Selva el gener d’aquest any després de tota una vida jugant a l’Argentina. En el seu currículum crida l’atenció que, el 2020, va arribar a ser convocat per al primer equip d’Independiente de Avellaneda, de la màxima divisió d’Argentina, pel clàssic contra el Racing. Kulak té dos objectius al cap: ascendir a Primera Catalana amb el Juventus de Lloret i anar pujant esglaons en l’àmbit individual.

Està instal·lat a Lloret de Mar, on entrena «només tres dies» amb el Juventus, un fet habitual en equips de Segona Catalana. Al seu país estava acostumat a entrenar cada dia. Per a complementar-ho, es prepara al gimnàs. Kulak no treballa i està centrat en el futbol per poder anar pujant de categories. No es marca cap divisió per poder fer el salt. «Tenia moltes ganes de venir a jugar a Europa i a Espanya. És un pas important i busco més. Intentaré, pas a pas, jugar el més amunt possible», desitja.

Amb el Juventus de Lloret volem pujar. Que estigui associat a un club gran és una oportunitat

A inicis d’aquest any, a la recerca d’un somni, va fer les maletes després d’uns contactes d’un amic del seu pare amb el club selvatà. Va enviar uns vídeos de les seves millors jugades i el Juventus de Lloret el va fitxar. «Per un jugador és una gran oportunitat i una temptació, ja que està associat a un gran club d’Itàlia. El Juventus de Lloret apunta a estar el més alt possible. Vam fer una pretemporada dura i tenim l’objectiu d’ascendir sí o sí a Primera Catalana».

Del Barça, per Messi

Kulak és un volante central, com es coneix al seu país. Un pivot «tècnic i físic, amb cap» que intenta «llegir el joc i jugar com més simple millor». Es fixa en Javier Mascherano i en Sergio Busquets. És seguidor del Barça «per Messi. M’havia il·lusionat que tornés i ja m’imaginava veure’l jugar a Barcelona, ja que mai he tingut la sort de veure’l en directe. És un ídol i un exemple a seguir».

Ve de la Unión Santa Fe

De la presència, com a suplent, en el clàssic Racing-Independiente de Avellaneda a l’estadi Presidente Perón recorda que va ser «molt bonic, és quelcom que no es borra. Va ser en pandèmia i malgrat que fos sense públic és un partit que es viu diferent». Amb Independiente jugava amb el Reserva (filial) i l’A, dirigit per Julio Falconi, el va convocar un parell de partits més.

Kulak, que havia estat convocat per un amistós amb la selecció argentina sub-17, es va iniciar en el futbol al Gimnasia y Esgrima de Ciudadela. Als 13 anys va fitxar per Independiente. Després de fer-hi tot el futbol base i d’anar convocat amb el primer equip va ser captat per la Unión Santa Fe. «Vaig tenir la mala sort de no poder inscriure’m perquè el període estava tancat. Vaig entrenar i jugar amb el filial un any». I d’aquí cap a Lloret i 10.500 km de distància amb l’objectiu de fer-se un nom en el futbol europeu.