El president de la Federació Internacional de Futbol (FIFA), Gianni Infantino, va confirmar aquest dimarts que el Mundial masculí de l'any 2034 se celebrarà a l'Aràbia Saudita, després que la Federació Australiana (Football Austràlia) renunciés a presentar la seva candidatura malgrat explorar "l'oportunitat" i "tenir en compte tots els factors".

"El millor espectacle de la Terra serà organitzat pel Canadà, Mèxic i els Estats Units, a Amèrica del Nord, el 2026. Les pròximes dues edicions de la Copa Mundial de la FIFA se celebraran a Àfrica (el Marroc) i Europa (Portugal i Espanya), amb tres partits de celebració jugats a Sud-amèrica (l'Argentina, Paraguai i l'Uruguai), el 2030; i a Àsia (l'Aràbia Saudita) el 2034", va dir Infantino des del seu compte oficial en Instagram.

"Tres edicions, cinc continents i deu països involucrats en partits del torneig. Això està fent que el futbol sigui veritablement global! Els processos de candidatura van ser aprovats per consens a través del Consell de la FIFA, on estan representades les sis confederacions, després d'un diàleg constructiu i àmplies consultes. Gràcies a tots els que han participat en aquest intercanvi positiu", va precisar el president de la FIFA.

En aquest sentit, Infantino va afegir que "el futbol uneix al món com cap altre esport, i la Copa Mundial de la FIFA és la mostra perfecta per a un missatge d'unitat i inclusió, a més de proporcionar una il·lustració important de com les diferents cultures poden estar juntes i aprendre i entendre's millor les unes a les altres".

"Mentre vivim en un món cada vegada més dividit i agressiu, vam mostrar una vegada més que el futbol, esport líder mundial, uneix com res més ho fa. Tots necessitem aquestes ocasions d'unitat i les pròximes Copes Mundials de la FIFA proporcionen una força única per al bé en aquest sentit", va concloure Infantino.

Austràlia se centra en altres objectius

Hores abans, s'havia esfumat la possibilitat d'una candidatura australiana. "Hem explorat l'oportunitat de presentar una candidatura per a albergar el Mundial i, després de tenir en compte tots els factors, hem arribat a la conclusió de no fer-ho per a la competició de 2034", havia informat Football Austràlia en la seva pàgina web.

El país amfitrió al costat de Nova Zelanda de l'últim Mundial femení, que va guanyar la selecció espanyola, sí que va indicar que es troba "en una posició sòlida" per a albergar la Copa Àsia femenina de 2026 i també el Mundial de Clubs de 2029, tornejos que aspira a organitzar.

"Aconseguir això, després del Mundial femení el 2023 i els Jocs Olímpics de Brisbane 2032, representaria una dècada veritablement daurada per al futbol australià", va puntualitzar l'entitat 'aussie' en la seva nota de premsa.

Football Austràlia va defensar que, per a l'organització de tornejos internacionals, les seves zones horàries "brinden importants oportunitats per a les operadors de drets", perquè estan "a l'abast de milers de milions de persones a Àsia i Oceania", per a aconseguir "una sòlida perspectiva comercial per a les competicions".

"Football Austràlia manté el seu compromís de contribuir positivament al creixement i èxit del futbol en tots els nivells. Desitgem a la FIFA i als eventuals amfitrions del Mundial 2034 el major dels èxits pel bé de l'esport i de tots els que l'estimen", va concloure el comunicat, confirmant que deixava via lliure a l'Aràbia Saudita.

La FIFA ja va anunciar en el seu moment que aquesta edició se celebrarà a Àsia o Oceania, per la qual cosa la hipotètica candidatura australiana era l'únic rival per a l'Aràbia Saudita, la Federació del qual va confirmar el passat 4 d'octubre que segur que es postularia per a ser seu de la cita mundialista.

El ministre saudita d'Esports, el príncep Abdulaziz bin Turki Al Faisal, va declarar llavors que organitzar aquest torneig "ajudaria" el regne a aconseguir el seu "somni" de convertir-se "en una nació líder en l'esport mundial", amb una "fita important en la transformació del país". "Com a país emergent i acollidor per a tots els esports, albergar un Mundial és el següent pas natural en el nostre viatge futbolístic", va agregar.

La renúncia d'Austràlia va arribar hores abans de tancar-se el període disposat per la FIFA per a presentar candidatures. Si el país d'Orient Pròxim acull finalment el torneig que se celebrarà dins d'11 anys, serà el segon Mundial en terres asiàtiques des del 2022, sent el segon en quatre edicions.