Victòria supersònica. L’Spar Girona va imposar una marxa imperial en la seva visita d’ahir a Lugo. Les jugadores de Laura Antoja, que tornaven a la competició després de l’aturada per les finestres FIBA, van guanyar amb escreix a unes rivals que no van aconseguir frenar el vendaval ofensiu gironí. Un triomf coral -el setè consecutiu sumant competició domèstica i europea- que manté la línia ascendent de l’equip en una setmana de represa amb doble jornada de lligas.

I res millor per tornar-se a reactivar després d’uns dies d’aturada que un parcial de 0-11 per encetar el matx. Així va arrancar l’equip gironí en la seva visita al Pazo Provincial dos Deportes. Però després d’un inici enlluernador, en part propiciat per les pèrdues de les gallegues, l’Ensino va tornar al partit amb un parcial de 8 a 0. Tot i això, l’equip dirigit per Antonio Pernas no va poder reaccionar amb suficients arguments. L’Uni va posar una marxa més gràcies a la superioritat interior amb Marianna Tolo, Regan Magarity, Giedre Labuckiene i Morgan Bertsch sumant un total de 26 dels 41 punts del seu equip al descans (28-41). L’Spar Girona va marxar a la pausa amb un clar domini del rebot, tot i els esforços de Bea Sánchez (10 punts), Esther Castedo (11 punts) i Lydia Giomi per oposar resistència.

Tornant de la pausa Magali Mendy va estirar la diferència fins als vint-i-dos (30-52) mentre Ceci Muhate -que l’any passat va vestir breument els colors de l’Spar- es barallava al pal baix per aconseguir un rebot. Les jugadores de Laura Antoja es van posar en mode trituradora. El més inèdit del matx va ser veure els primers punts de Kelsey Mitchell al minut 27 de partit -en va fer onze en 13 minuts i no va fallar absolutament res del que va tirar-. A Mitchell la va seguir de prop Marianna Tolo, que va ser la més ben valorada del conjunt gironí amb 14 punts, 7 rebots i un tap.

De fet, vist com anava tot plegat i amb un ull posat a la cita de diumenge a Fontajau (18.15 hores), Antoja va apostar per la rotació. I les seves jugadores van respondre: 77 punts, 37 rebots i 17 assistències. Qui va jugar menys va ser Magali Mendy, i ho va fer nou minuts. Deu de les onze jugadores van anotar. Qui no ho va fer va ser Laura Peña, que tot i el viatge acumulat -ha passat per Girona, Madrid, Split (Croàcia), Tenerife, Madrid i Girona en un tancar i obrir d’ulls abans de marxar a Galícia- amb la convocatòria de la selecció no va impedir que repartís quatre assistències. Qui tampoc va notar el cansament va ser Giedre Labuckiene, que després de contribuir sumant un total de 30 punts i 10 rebots en les victòries de Lituània davant l’Azerbaidjan i Polònia, encara va tenir benzina per aportar 6 punts i 4 rebots a Lugo.

L’Uni podrà degustar la victòria en el trajecte de Lugo a Girona, i poc més. Fontajau rebrà diumenge un d’aquells equips incòmodes que pot fer tronar i ploure en qualsevol moment: l’Araski. Un duel que caldrà guanyar si les gironines volen mantenir-se a l’apretada part alta de la classificació. Després de la victòria del Salamanca contra el València (71-56) que les deixa liderant en solitari, s’ha generat un triple empat amb tres equips (València, Gernika i Girona) amb el mateix balanç (5 victòries i 2 derrotes) i competint per acostar-se a dalt de tot en una pugna trepidant.