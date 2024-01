Carlos Sainz ha qualificat de«gilipolles» el president del Govern, Pedro Sánchez, durant una xerrada informal en una pausa del Rally Dakar, competició que s'està disputant aquests dies a l'Aràbia Saudita, on el pilot busca el seu quart títol. El madrileny va utilitzar aquest qualificatiu per referir-se al president del Govern quan altres pilots li van preguntar sobre la situació política a Catalunya.

Sainz apareix al vídeo amb el pilot catalpà, que també que ha guanyat el Rally Dakar, Nani Roma, qui l'envolta amb el braç mentre un pilot sense identificar pregunta en anglès a Sainz sobre la situació a Catalunya: «Ara la situació està més calmada, oi?». La resposta del tricampió espanyol del Dakar no pot ser més contundent: «Our asshole president. He is an asshole». Aquest insult sovint es tradueix com «gilipolles».

No és la primera vegada que Carlos Sainz mostra la seva aversió cap a Pedro Sánchez i com exerceix la direcció del país l'actual president del Govern. El mes passat, abans de viatjar a l'Aràbia Saudita per iniciar un nou assalt al Dakar al volant del seu Audi elèctric, el madrileny va mostrar el seu disgust públicament quan li van preguntar sobre la seva visió actual d'Espanya.

Consens dels dos grans partits

«És preocupant. Sincerament m'hauria agradat veure-ho d'una altra manera, amb més tranquil·litat i no depenent de factors o minories. Els dos grans partits haurien de seure, com han fet a altres països, i consensuar molt més del que ho fan», va sol·licitar en una entrevista al programa de televisió Plano general a RTVE.

Amb 61 anys, Carlos Sainz està immers en una nova aventura al Rally Dakar, una competició que ja ha conquerit en tres ocasions amb tres marques diferents: Volkswagen, Peugeot i Mini. Abans de partir cap al desert, durant la presentació al Circuit del Jarama del seu espectacular Audi RS Q e-tron, ja va deixar entreveure que el final de la seva carrera esportiva s'acosta.

«És possible que sigui l'últim Dakar, encara no està decidit. Ningú sap què passarà amb el meu futur, tota l'energia està en el Dakar d'aquest any. Quan acabi, analitzaré com ha anat, com de competitiu he estat. Les preguntes que un s'ha de fer, sobretot a aquestes alçades de la meva carrera», va advertir.