L'Spar Girona visita demà el Galatasaray amb l'objectiu de fer bona la victòria del partit d'anada a Fontajau (77-64) per ser a les semifinals de l'Eurocup. L'Uni ha anunciat aquest matí el fitxatge de l'alera australiana Lauren Nicholson, però encara no ha arribat i, per tant, no podrà viatjar amb l'equip a Istanbul. La nova incorporació serà baixa -es trobarà amb l'equip directament a València-, de la mateixa manera que la seva compatriota Marianna Tolo i l'americana Rebekah Gardner. Per Roberto Íñiguez, però, això no serà un problema i cal confiar en la feina feta.

LES DUES DERROTES A LA LLIGA

Veig la situació de l'equip, hi ha cansament i lesions. Es treballa bé, no em baso en els resultats.

LAUREN NICHOLSON

Nicholson s'incorpora divendres a València. És una jugadora que ve per ajudar l'equip i té experiència. Estic molt content perquè l'equip ho necessita perquè ens trobem en una situació complicada.

AVANTATGE DE L'ANADA

No tenim avantatge. Anirem a guanyar el partit. Si hi hem de pensar en els últims minuts ja ho farem. Si pensem que tenim 13 punts d'avantatge, ens guanyaran de 30. Ja he viscut aquestes situacions. Hem de creure en la força del grup. Una manada de llops. Hem de confiar en el grup i seguir. Hi ha moments dolents, però els dolços arribaran. Hem de pensar en guanyar, així es guanya. Pensar des del principi en l'avantatge seria equivocar-nos.

TOLO

És molt complicat que jugui Tolo, ni dijous ni dissabte. Viatja i esperarem fins a l'últim moment per veure quines sensacions té. Si té molèsties, potser la perdem fins a l'abril. És una ruptureta muscular. Sé que ella és dura i està implicada, així que faré el que em digui.

JUGAR A ISTANBUL

A mi l'ambient de Turquia m'agrada. Estic més còmode. Tinc ganes d'aquest partit, sempre s'ha de ser competitiu. No hi ha pressió. És una oportunitat meravellosa i ens hem guanyat el dret de jugar. Haurem de tenir molt focus en el partit i aïllar-nos de la resta. Hem de jugar juntes, intel·ligentment i amb sacrifici. Que les jugadores deixin que jo m'ocupi dels àrbitres.

UNA FINAL

Per mi és una nova final. La primera va ser en partit d'anada a Fontajau i demà tindrem la segona. Potser que hi hagi talent. El talent per mi és competir bé sempre. Les finals són per demostrar-ho. Podem haver perdut amb el Jairis o el que sigui, però no depenem de les coses externes al partit.

EL PARTIT

Segur que serà un partit dur. Quan vegin que no hi ha Tolo, carregaran per dins. Però, per mi, en els moments de més dificultat hem de demostrar que hi som per alguna cosa. Són els moments macos. Els que recordarem i ens faran créixer. És una oportunitat per seguir creient que aquesta temporada podem fer coses maques.