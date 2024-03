Esther Guerrero i Adel Mechaal no fallen. L'atleta banyolina disputarà diumenge la final dels 1.500 del Mundial de Glasgow, després d'acabar tercera la seva sèrie de semifinals. Guerrero va fer un temps de 4.14.23 i només la van superar Hailu (4.12.38) i Walcott-Nolan (4.13.06). No serà menys el palamosí, segon en la seva sèrie i amb una confiança il·limitada, que aquest dissabte competirà en la final dels 3.000. Mechaal va fer una marca de 3.42.85 en una cursa guanyada per Nordas (3.42.09) i on Mphahlele va ser tercer (3.42.97). Els dos esportistes gironins, motiu d'orgull pel que fa a resultats i comportament dins i fora de les pistes, seran dos dels protagonistes en les finals que tancaran uns dies plens d'activitat d'alt nivell en el món de l'atletisme.

«Em jugo a una carta estar a la final del Mundial i crec que és factible» María Vicente es trenca María Vicente es va veure obligada a retirar-se durant la prova de salt de pentatló en els Mundials de Glasgow després de trencar-se el tendó d’Aquil·les. L’atleta catalana, que va abandonar la pista en llitera, havia iniciat la competició amb una sensacional victòria en 60 tanques. Va ser en el tercer salt, en el seu primer intent d’1,73 m, quan l’atleta es va endur les mans al peu just abans de saltar. Segons van captar les imatges de la retransmissió, l’espanyola es va lesionar la part baixa de la seva cama esquerra, a l’altura del tendó d’Aquil·les, durant l’assalt cap al llistó situat en 1,73 metres i ràpidament es va adonar de la possible gravetat del contratemps. «No, a mi no, si us plau», lamentava entre llàgrimes Vicente abans de rebre l’assistència mèdica.