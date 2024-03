Tocarà posar-se la granota de treball, però l'ocasió s'ho val. El Bàsquet Girona es desplaça fins a la pista de l'UCAM Múrcia (20.45 hores, M+Dep3) amb dues carpetes al damunt de la taula: la de lamentar-se pel fet de no poder comptar amb dues peces importants en la rotació de Fotis Katsikaris, el base Quino Colom, amb molèsties a l'esquena, i l'aler-pivot Yves Pons, amb problemes al genoll, amb l'afegit de l'interrogant de la presència de Gyorgy Goloman, que va viatjar malgrat el seu esquinç, o la d'afrontar amb actitud el repte d'encadenar dues victòries consecutives, després de l'agònic triomf contra el Monbús Obraidoro a Fontajau amb una cistella al límit de Juani Marcos, que signifiquin una gran dosi d'adrenalina col·lectiva. En les seves mans està.

De facilitats, cap ni una. Ni pròpies, amb els contratemps físics esmentats, ni rivals, perquè l'UCAM Múrcia de Sito Alonso no és el cinquè classificat per casualitat. Ho és perquè ha fet les coses molt bé, fins ara. Amb catorze victòries, n'acumula cinc més que els gironins, que naveguen en una còmoda tretzena posició, amb un marge de tres respecte al descens i un munt d'equips pel mig.

Todorovic, sense dubte, és l'estrella d'un conjunt sense Hakanson i Birgander i que podria fer miques el partit en un tres i no res si els gironins no estan concentrats, tal com va advertir en la prèvia el tècnic grec del Bàsquet Girona. Amb ell a la banqueta, el col·lectiu ha oblidat les penes i ha fet un pas endavant obligat, perquè per moments semblava que podia caure cap a un precipici, les conseqüències del qual eren imprevisibles, però no indicaven res positiu.

El Reial Madrid i el Barça van perdre al Palau d'Esports de Múrcia, on els locals només han deixat escapar un parell de partits. En canvi, als homes de Katsikaris els costa un munt vèncer separats de la seva afició: això no passa des d'un llunyà 4 de novembre, contra el Palència. Un paper fonamental en l'agressivitat recaurà en les dues darreres cares noves, Birch i Chery (Caicedo podria debutar avui), cada cop més adaptats a l'entorn d'un grup que no accepta cap mena de toxicitat. Estan responent bé i tothom n'està content, un bon símptoma. Tot el contrari que Corey Davis, encara apartat.