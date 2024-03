Katsikaris: "Espero la millor versió del València Basket"

El Bàsquet Girona afronta les deu últimes jornades amb un petit marge amb els equips de la zona de descens, tot i això, Fotis Katsikaris no està satisfet del bàsquet que practiquen els seus jugadors. El tècnic grec, en diverses vegades, ha deixat clar que els jugadors han de ser molts més agressius, en definitiva, tenir més fam.

Amb una plantilla de 14 jugadors, les lesions també afecten. La setmana passada Yves Pons i Quino Colom van ser baixa contra l'UCAM Múrcia i, Gyorgy Golomán, va ser dubte fins a l'últim moment a causa d'uns problemes al turmell. A més a més, Mindaugas Susinkas no va disputar ni un sol minut en la segona meitat a causa d'un cop molt fort, també al turmell. Durant la setmana el jugador lituà s'ha pogut incorporar als entrenaments. Aquesta és la realitat del Bàsquet Girona.

Però no acaben aquí els problemes físics. Maxi Fjellerup, un dels jugadors que ha augmentat el seu rendiment amb l'arribada de Fotis a la banqueta, serà baixa pel partit de demà. D'aquesta manera ho ha explicat Katsikaris; "Ha sigut una setmana amb molts de problemes. Mindaugas Susinkas s'ha incorporat a finals de setmana. Va tenir un cop molt fort al turmell, però podrem comptar amb ell. Yves Pons tampoc està al 100%, però també hi serà demà. El que no estarà serà Maxi Fjellerup, té un problema a l'abductor. Quino Colom ja està recuperat i estarà llest per demà. Llavors, hem tingut alguns jugadors amb molesties a causa d'esguinços que han anat passant durant la setmana".

Tot i els problemes físics, l'equip no deixa de tenir una bona dinàmica d'entrenaments, d'aquesta manera ho ha explicat l'entrenador del Bàsquet Girona "Continuem treballant bé, estem en la línia en la qual volem treballar. Volem tenir continuïtat en el nostre joc durant els partits. No volem tenir els alts i baixos que vàrem tenir a Múrcia. El més important per a nosaltres és competir. Hi ha una diferència molt gran entre jugar un partit de bàsquet i competir. Vull que l'equip tingui aquest esperit competitiu, per sortir demà i competir des del salt inicial".

A la pregunta sobre si els jugadors van entendre el missatge que va donar quan va dir "No faré rotacions de col·legi", en la roda postpartit del duel contra l'UCAM Múrcia, Fotis Katsikaris ha sigut clar "Jo no demano res difícil d'entendre. En aquesta lliga si no competeixes, tindràs molt poques opcions. Soc honest, tenim una plantilla amb un talent el qual arriba fins a un punt determinat. A partir d'aquí, demà hem de jugar contra un equip millor que nosaltres, que competeix a l'Eurolliga, amb una plantilla molt més profunda, amb més talent i amb més físic. Per tant, el que jo demano és molt normal".

L'entrenador grec no s'ha volgut quedar aquí "Si cada jugador que trepitja la pista no competeix al 100% o fins i tot més, les nostres opcions es limiten molt contra un equip com el València. Si demà sortim 10 minuts a veure què passa i després 20 minuts a competir no crec que sigui suficient. Aquesta és la meva lectura del partit contra el Múrcia".

Del rival, Fotis Katsikaris només espera una cosa: la seva millor versió. El València Basket arriba a Fontajau amb molts de dubtes, amb una dinàmica irregular en Eurolliga i en l'ACB. El dijous passat van perdre de 30 punts contra el Fenerbahçe, rebent 118 punts en contra.

El tècnic grec ha volgut afegir i advertir del perill dels taronges fora de casa; "A l'ACB, el València ha guanyat més partits a fora de casa que a la Fonteta. Veig els jugadors més concentrats, més físics. No tinc l'explicació, però és així".