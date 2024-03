La Fiscalia emet una ordre de detenció contra Rubiales

Segueixen les notícies bomba després dels registres en la seu de la Federació investigant suposades irregularitats en diversos contractes realitzats en els últims anys. La intervenció policial ha acabat amb set detinguts i nombrosa informació confiscada, però no s'ha pogut localitzar a Luis Rubiales, expresident de l'organisme, en estar fos d'Espanya. La Fiscalia ha emès ja una ordre de detenció internacional contra Rubiales amb l'objectiu que torni com més aviat millor al país perquè pugui ser interrogat com investigat en aquesta complexa causa, segons informa el mitjà l'Sport.

Rubiales porta des del mes de febrer a la República Dominicana residint i, suposadament, iniciant una nova aventura professional després de la seva sortida de la Federació després del polèmic cas del petó amb Jenny Hermoso i la seva actitud durant la celebració del Mundial Femení. Aquest país del Carib no té signat un tractat d'extradició amb Espanya, per la qual cosa tot dependrà de la voluntat de Rubiales a comparèixer a la Justícia per a esclarir els fets. En cas contrari i si manté residència a República Dominicana, difícilment podrà ser detingut tret que surti del país.

La Policia sí que va poder registrar el seu domicili a Granada a pesar que no es trobava present i també incaut material que analitzaran en els pròxims dies. Rubiales haurà de decidir ara al costat dels seus advocats els nous passos, encara que pes ja aquesta ordre de detenció que es complirà en el moment en què trepitgi Espanya. L'expresident es va mostrar molt sorprès per aquestes actuacions policials, però no ha comentat res sobre la seva situació i els seus plans de futur.

Rubiales hauria estat detingut avui mateix per la Polícía en cas d'haver-se trobat en sòl espanyol, igual que ha passat amb diversos membres i assessors en aquests últims anys en la Federació. La Fiscalia ja ha iniciat contactes amb la justícia dominicana per a intentar agilitzar tràmits encara que admeten la dificultat del cas. Tot dependrà del que decideixi fer el propi Rubiales. L'entorn de l'expresident nega que hagi viatjat fins a la República Dominicana per a eludir l'acció de la justícia sinó per a iniciar una nova vida al país del Carib.