La UEFA anuncia el nou repartiment d'ingressos de la Champions

La UEFA ha anunciat el repartiment d'ingressos per al nou format de la Champions League. El màxim organisme europeu ha remès a totes les federacions membres, així com als clubs, com es distribuiran els 3.317 milions d'euros que es generaran cap als equips participants.

La màxima competició de clubs europeus estrena format a partir de la pròxima temporada 2024/25 fins a la 2026/27. La UEFA vol presentar una revolució en el model de competició del seu campionat estrella, així que també hi haurà canvis pel que fa al repartiment d'ingressos entre els equips, entre els quals somia ser-hi el Girona.

La UEFA repartirà en total 3.317 milions la pròxima edició de la Champions League, dels quals 2.467 milions es distribuiran entre els clubs que competeixen a Champions League i Supercopa d'Europa. La resta es repartiran entre les competicions restants: 565 milions per a l'Europa League i 285 milions per a la Conference League. L'organisme europeu dividirà els guanys dels equips en tres criteris: una primera quota inicial (670 milions), una quota de rendiment per competició (914 milions), així com una última quota de valor (853 milions).

El nou repartiment de la Champions

El primer pagament es destinarà als equips que participin en les eliminatòries prèvies, que rebran uns 30 milions d'euros entre tots. Els eliminats seran abonats amb 4,29 milions d'euros, mentre que els que superin la fase no rebran incentius econòmics, ja que participaran a la fase final de la Champions League.

El torneig repartirà 670 milions entre els 36 clubs que es classifiquin per a la fase final. Els equips de la lligueta rebran 18,62 milions cadascun, mentre que en aquesta fase cada victòria es pagarà a 2,1 milions d'euros i 700.000 euros per cada empat. El nou format inclou una bonificació per classificació en lliga, on el pitjor equip classificat rebrà 275.000 euros i el campió d'aquesta fase, 9,9 milions. Al seu torn, els classificats de l'1 al 16 rebran 2 milions addicionals, mentre que els equips del 9 a 16 percebran 1 milió d'euros suplementaris.

Els ingressos per les eliminatòries

La fase d'eliminatòries arrencarà amb una fase prèvia, que disputaran els classificats del 9 al 24, que rebran 1 milió addicional. Els equips que superin la fase ingressaran 11 milions d'euros suplementaris, que seran 12,5 si passen a quarts de final, 15 per a les semifinals i 18,5 per als dos finalistes de la competició.

El campió de la competició rebrà 6,5 milions d'euros, encara que a aquesta victòria s'hi sumaran 4 'quilos' més per participar a la Supercopa d'Europa. En cas de guanyar aquesta competició, l'equip vencedor rebrà 1 milió d'euros més. El campió de la Champions s'assegura, com a mínim, uns ingressos per competició de 86 milions d'euros per superar totes les fases.

Els drets audiovisuals

Finalment, la UEFA inclou un tercer punt que es destina a una quota de valor que suposarà 853 milions d'euros. Aquesta combinació del valor de mercat de cada país amb el coeficient de cada equip atorgarà, de manera proporcional, el resultat de les vendes de drets audiovisuals per aquesta competició. Una nova revolució per a una competició que tindrà molts canvis la pròxima temporada.