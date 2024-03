L’Esplais, una volta al sol com a imbatut

L’Esplais, de Castelló d’Empúries, ha encadenat un any sencer sense perdre un partit de lliga. El conjunt altempordanès és el líder del grup 1 de Quarta Catalana i el dissabte passat, a Garriguella (0-2), va celebrar l’efemèride. Cap més equip del futbol amateur gironí encadena una ratxa tan llarga com a imbatut. Des de la derrota el 25 de març de 2023 al camp del Fortià (1-0), que els següents 30 partits els ha empatat o guanyat (7 de la temporada 2022/23 i 23 d’aquesta 2023/24).

Abdoulie Jallow Cherno, entrenador de l’Esplais juntament amb Enric Ferrer, explica que «arribar a una ratxa com aquesta és complicat perquè has d’estar concentrat setmana a setmana. Fa dos anys que els rivals s’esforcen el doble per guanyar-nos i nosaltres hem de portar un ritme més alt». Per a l’extècnic del Vila-sacra, la clau és «tenir un bon porter, una bona defensa i un vestidor unit». Els groc-i-negres són, juntament amb l’Olot, el Juventus de Lloret i el Vilablareix, entre els conjunts gironins menys golejats, amb Adrián García a sota els pals i resguardat per defenses com Joan Duñach, Oscar Arjona i Teo Tena.

Entre altres noms que té a la gespa hi ha el de Pere Ballart (a la foto, el número 17), exentrenador de l’Escala i que el 2018 va anar a l’aventura al Nei Mongol Zhongyou de la Xina al costat de Raül Agné i d’Arnau Sala.

Equip de Preferent al 2000

L’Esplais va arribar a jugar a Regional Preferent fins a la temporada 1999/2000, trobant-se a la lliga amb rivals com l’Olot i el Sants, i tot i salvar-se va descendir voluntàriament a Segona Regional per motius econòmics.

Ara, els castellonins intenten treure el cap i la primera missió és l’ascens a Tercera Catalana, una opció que se’ls hi va escapar al curs passat per només tres punts. Actualment, dominen la lliga amb certa comoditat, amb set punts de marge respecte al Borrassà, amb qui tenen el goal average a favor: «Hem de pujar tant si com no, l’objectiu és guanyar la lliga i oblidar-nos del play-off», conclou Cherno.

Vilablareix: 24 partits sense perdre, des del maig El segon equip gironí que duu més temps sense perdre un enfrontament és el Vilablareix, a Tercera Catalana. El conjunt groc-i-blau acumula 24 partits consecutius guanyant o empatant (2 de la temporada 2022/23 i 22 d’aquesta 2023/24). El darrer cop que van encaixar una derrota va ser el 31 de maig de 2023 a casa contra el Sant Feliu de Guíxols (0-1). Els homes que entrena Francesc Gala i Juli Sunyer són els líders del grup 2 de Tercera Catalana des de l’inici de curs, per davant l’Arbúcies, i confien en acabar campions -només ascendeix el primer- i pujar per primer cop a Segona.

Subscriu-te per seguir llegint