Roberto Íñiguez, contundent: "El sistema actual no funciona"

És inexplicable la successió de problemes que ha d'afrontar l'Spar Girona, que darrerament rep un cop darrere l'altre, sempre més fort que l'anterior, i sense miraments. L'equip de Roberto Iñiguez, tossut, prova d'aixecar-se. Però costa. Com definir els sentiments d'un vestidor que, malgrat tot, encara no es dona per vençut. El tècnic vitorià ha destapat la caixa dels trons, enviant un missatge contundent cap als governants de l'entitat. "El sistema actual no funciona", ha afirmat, i a continuació, ho ha desenvolupat. "No deixo de donar-li voltes; però no des d'ara, des del gener. En cap moment no hem tingut la possibilitat de tenir l'equip sencer, però això és un debat intern que ens ha de provocar pensar per què ens passa. Per quina raó no podem ser proactius i sempre som reactius? Ens hem de dedicar a prevenir, no a solucionar problemes cada dia. Però farem el que podrem, amb les que siguem. Hem de plorar menys i ser més pràctics. Perquè estic una mica fart de sentir que el vaixell s'enfonsa i que ens passem els dies traient aigua. Si som vuit, jugarem amb vuit. Però vull una identitat. Els problemes s'han de preveure i anticipar. Estem fallant perquè hi ha un sistema que no funciona. Hem de pensar-hi".

L'eliminació en la Copa de la Reina, tot just començar, i la nova allau de baixes, ara amb Irati Etxarri i Giedre Labuckiene com a afectades, amb l'afegit del dubte de Tolo, per molèsties, no conviden a l'optimisme en la visita del Celta a Fontajau d'aquest dijous (20 hores, CANAL FEB). Les gironines, cinquenes, reben l'avantpenúltim classificat de la taula. No hi ha dia plàcid, però, en la situació actual. "Quan entrenem dos dies forts, apareixen els problemes físics. Llavors, no entrenem. Si no entrenem, no millorem. I això t'empitjora. Si entrenes, les jugadores no arriben perquè es lesionen. És complicat, però no diré el que penso, a fora. Això no ajudarà en res. Ho dic a dins, a qui li hagi de dir".

I canviar la imatge, això també és important. Perquè l'Spar Girona va caure fulminat a la Copa massa fàcilment i té plantilla per molt més, per més obstacles que es trobi. "A l'afició no li puc dir res, està en un nivell molt més elevat que l'equip. Ni demano, ni menteixo, ni prometo res que no estic segur que farem. Nosaltres hem de canviar el xip i no centrar-nos en el que no tenim. I la reflexió post-Copa és que hem de solucionar problemes, perquè la dinàmica actual no és correcta. Les jugadores que no arribin no hi seran, però em dona igual. Les que demostrin que estan per competir, sí. No pot ser que algunes no puguin evolucionar, perquè d'altres estan tocades. Per això hi ha la feina de les recuperadores. El sistema no funciona...", ha repetit.

El malestar és evident i el Celta se'n voldrà aprofitar. "Vindran a guanyar perquè es juguen el descens i s'enfronten a un equip tocat. Seran intenses perquè són guerreres. Haurem de fer les coses molt bé. Hem treballat diferent, des del dilluns. I jugaran les que aguantin el ritme. Hem de canviar", ha finalitzat.