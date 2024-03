El FC Taina Sabadell, campió del torneig inclusiu MIC Integra

El FC Taina Sabadell s'ha proclamat campió de la desena edició del torneig inclusiu MIC Integra, que ha disputat la fase de grups a Vidreres i que per primera vegada ha celebrat les seves finals a Palamós. El campionat, per a esportistes amb altres capacitats i que té el suport de la Fundació "la Caixa", ha comptat amb la participació de 18 equips. Després del 0-0 un cop acabat el temps reglamentari, el conjunt vallesà s'ha imposat a l'RCD Espanyol a la tanda de penals (1-2) a la final de la fase Motivació Or, formada per aquells equips que havien acabat el primer tram de la competició en primera posició. La fase inicial s'ha celebrat al llarg del matí a Vidreres i ha comptat amb la presència de l'alcalde d'aquesta població, Jordi Camps.

Els vencedors de les altres dues fases, amb aquells conjunts que havien tancat la primera part del torneig en segon i tercer lloc, han sigut els següents: l'AE Badalonès ha superat l'Insecor FUE Cornellà (0-1) a la final de la fase Companyerisme Plata i el Baix Empordà Specials (2-1) ha guanyat el CA Garrotxa en el duel decisiu de la fase Fair Play Bronze.

Units Terres de l'Ebre, Support Girona, UE Figueres Integra, Abadessenc Pro, CE Mont-ras, RCD Espanyol Special, FFB Reus Genuine, Baix Empordà Specials, Insercor FUE Cornellà, CA Garrotxa, CFF Ramon Noguera, Fundació Grama, FC Taina Sabadell, CE Banyoles Junts i Endavant, AE Badalonès, Gurbins, CE Europa i el campió de la passada edició, el UE Balafia Pibody, han estat els conjunts participants.