Ricard Pasto i Berta Cabanas guanyen la 29a edició de la Mitja Marató del Pla de l’Estany

Avui, diumenge 7 d’abril, s’ha celebrat la 29a Mitja Marató del Pla de l’Estany, organitzada pel Club Natació Banyoles i que passa pels municipis de Banyoles i Porqueres. Com es pot veure en aquest enllaç, s’han fet dues voltes senceres (una en cada sentit) i s’ha passat pel centre històric de Banyoles, inclosa la Plaça Major. D’aquesta manera s’ha combinat l’atractiu de la natura de la zona i el caliu del públic. El desnivell positiu acumulat és d’aproximadament 60 metres, perfecte per a fer marca personal. Un total de 535 atletes han arribat a la línia de meta. A part de la Mitja, també s’ha realitzat la Volta Popular amb la seva 14a edició i ha repetit el circuit de 7 km (aproximats) que fa la Volta a l’Estany en sentit horari (enllaç). En aquest cas, 249 esportistes hi han participat.

Resultats de la Mitja Marató

Ricard Pasto (A.A.XAFATLLOS) i Berta Cabanas han estat els guanyadors d’aquesta edició. Pasto amb un temps d’01:08:20 i Cabanas ha fet nou rècord amb una marca d’01:15:50 superant el temps de 1:16:38 de la Núria Pastor l’any 1998. El podi masculí l’han completat Marc Guàrdia (CLUB IRONWILL SOLIDEO) amb 01:10:00, i Pau Castellvell (CN Banyoles) amb 01:11:37, que també ha estat el millor atleta de la classificació general masculina comarcal. En femení, Irene Batlle (CLUB NATACIÓ BANYOLES) ha estat segona de la general femenina amb un temps d’01:20:11, on també ha estat la millor atleta de la classificació general femenina comarcal, i finalment, Mireia Riba (INDEPENDENT), ha quedat tercera amb 01:27:57.

Resultats de la Volta Popular

D’altra banda, també avui, ha tingut lloc la 14a Volta Popular a l’Estany. En categoria masculina, el guanyador ha estat Alexis Lherieau (INDEPENDENT – 00:21:37) per davant de Thomas Huwiler (INDEPENDENT – 00:21:45) i de Blai Roca (INDEPENDENT – 00:21:49). En la femenina, Alba Batlle (GEIEG) s’ha imposat amb un temps de 00:26:02 i ha estat 17a de la classificació general. Darrere seu han arribat Carla Maestre (CN BANYOLES – 00:26:51) i Maria Hidalgo (ASSOCIACIÓ ATLÉTICA PALAMÓS - 00:27:49).

Enllaç a tots els resultats