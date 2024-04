L'Uni vol deixar enllestida la feina en el derbi

L’Spar Girona visita aquest migdia un Barça que es juga la vida (12.45 h., Teledeporte) amb la intenció de certificar el factor pista en la ronda de quarts de final del playoff. Les de Roberto Iñiguez, en dinàmica positiva després de l’ultimàtum llançat pel tècnic basc, seran quartes matemàticament aquesta jornada si superen les blaugranes i l’Estudiantes cau avui davant el Perfumerías (18.00 h.), que es juga la primera posició amb el València. La millor notícia, en tot cas, és que les gironines depenen d’elles mateixes per assegurar-se jugar la tornada dels quarts de final a Fontajau.

La gran novetat del partit d’avui podria ser el retorn de Labuckiene, lesionada fa un mes davant l’Avenida. Iñiguez va assenyalar en la roda de premsa prèvia que ha estat entrenant amb l’equip i que es prendrà la decisió a última hora depenent de les sensacions de la jugadora en els últims entrenaments. Sigui amb la participació o no de la lituana, l’Uni encara el duel amb la moral alta després de les balsàmiques victòries davant el Gernika i el Bembibre i amb l’objectiu de seguir millorant amb la ment posada en els playoff. Serà una prova dura i, per tant, útil per l’Uni, davant un conjunt blaugrana que està obligat a guanyar per no complicar-se la salvació. De fet, Iñiguez deixava clar que prefereix veure’s les cares amb un rival com el Barça que no amb un que no es jugui res per preparar la fase més important de l’any.

A més, avui també podria quedar definit el rival. El més probable és que les gironines s’hagin d’enfrontar amb el Movistar Estudiantes, que va passar per sobre de l’Uni a la Copa.