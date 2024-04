«Si el Bisbal puja a LEB Plata, el nostre compromís serà posar més diners»

A La Bisbal, tothom està il·lusionat amb el Bisbal Bàsquet, que lluitarà per un ascens a LEB Plata que seria històric. L'equip de Carles Rofes ha estat rebut a l'Ajuntament, on Òscar Aparicio, el seu alcalde, els ha entregat una peça de ceràmica individual a cadascun dels protagonistes i una placa de ceràmica feta per Jaume Ruldua, un seguidor apassionat.

Aparicio, en declaracions al Diari de Girona, també ha mostrat la seva fermesa a ajudar en tot el que sigui possible perquè el Bisbal Bàsquet pugui fer realitat el seu somni, quan el compleixi. «Ja n'hem parlat. Si aconsegueixen l'ascens, tenen cinc setmanes per decidir si agafen la plaça o no. Cal garantir dues coses: que durant un curs es permetrà no tenir el pavelló amb els requisits que exigeix la Lliga, que el de La Bisbal no compleix, i la qüestió econòmica. El nostre compromís serà posar més diners». Si el Bisbal no pot jugar al Pavelló Vell, una altra opció seria «demanar si els poden deixar jugar a un altre lloc».

L'Escala, una possibilitat

De fet, el club bisbalenc està fent les gestions oportunes per dur la fase d'ascens a l'Escala. «Això té un cost i també hem tingut més de dues reunions al respecte. Nosaltres col·laboraríem en l'organització, perquè per ser seu necessites uns condicionants, com els turístics, que no tenim. No disposem de la capacitat hotelera suficient per acollir a tots els equips. Per això es faria a l'Escala. Però cal veure si entre totes les parts, cobrim les despeses», garanteix Aparicio, que fa valdre «el desig que tenim tots plegats perquè això surti bé».

La màxima autoritat confessa que «és un orgull comprovar com aquest equip duu el nom de La Bisbal arreu d'aquesta manera. La Bisbal és coneguda, especialment, per fites culturals; però ara hem guanyat un títol esportiu sent humils i amateurs». Aparicio ressalta, sobretot, el fet que «el gran mèrit és que ho facin amb una manca de recursos evidents respecte als seus contrincants. Però és que els veus i són una família. Ho celebren tot plegats, equip, afició i nanos de la base. Fa goig veure'ls», finalitza.