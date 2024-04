El Bordils comença quatre dies d'autèntic luxe per a l'handbol formatiu

L'excel·lència només arriba si la busques, perquè si et conformes, ja has begut oli. Aquest vespre, al Pavelló Blanc i Verd, el Bordils inicia quatre dies en què podrà presumir, una vegada més, del gran estat de forma del seu planter. L'estrena la farà l'infantil a la Lliga Catalana, on si guanya al Laietà Argentona (20.30 hores) en els quarts de final, tindrà assegurada la seva presència al Campionat d'Espanya; una competició que disputarà el juvenil a partir de demà a la nit, enfrontant-se a l'Unión Deportiva Navarrete (20.30 hores).

S'espera un final de setmana de primer nivell d'handbol formatiu a Bordils. La generació del 2010, l'infantil, la primera a debutar, és dirigida per dues llegendes: els porters Jordi González i Joan Comes estan aconseguint convertir la temporada en inoblidable en el seu primer any a la banqueta. L'objectiu dels gironins no és cap altre que el de derrotar al Laietà i endinsar-se en les semifinals, on l'espera el Barça A, en un partit que es jugaria dissabte al matí. D'altra banda, el Barça B s'enfrontarà al Barberà o al Granollers, que donen el tret de sortida aquesta tarda (18.30 hores). Els darrers duels i la final estan previstos per al diumenge.

«Passar seria una fita. Significa molt estar als Campionats d'Espanya amb els infantils», comenten des del club, encantats amb el prestigi que està adquirint el nom d'una entitat que treballa de meravella amb els més petits. El Bordils, organitzador de l'esdeveniment -no ha demanat els Campionats d'Espanya, a disputar la primera fase el 17 de maig-, va quedar segon del seu grup previ al top-sis d'avui, mentre que el Laeità va ser tercer.

I si l'infantil somia instal·lar-se en un núvol, el juvenil ja hi és. Classificat per a la fase sector (grup D) de demà en aquell èpic partit a Sarrià decidit als darrers segons no fa ni quinze dies (27-28), els nois de Quim Cos volen formar part del top-vuit d'equips a escala estatal. El fet de competir amb el suport del públic és el factor que esperen aprofitar per desequilibrar la balança.

Quina és la condició per ser-hi? Quedar primer d'un grup que completen l'Acadèmia Helvetia Alcobendas i l'Elx, que s'enfrontaran abans (18.30 hores). L'any passat, tant els cadets com els juvenils ho van aconseguir per l'alegria d'un Bordils que espera repetir.