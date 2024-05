Conflicte per la sortida de Touré i Sidiki de l'Uni per tornar a Canàries

La (sobtada) sortida de les jugadores africanes de l'Uni Mama Sidiki i Lala Touré el febrer passat per tornar a Canàries, d'on havien vingut a l'estiu, ha acabat generant un conflicte al bàsquet femení espanyol. Tot i que totes dues mantenen un contracte firmat amb l'equip gironí per tres temporades, Touré està disputant aquests dies el campionat d'Espanya cadet amb el Gran Canària, on mostra una superioritat insultant amb la resta de rivals. El problema, però, és provocat perquè la Federació Catalana mai va acceptar la petició de la Canària de tramitar la nova fitxa a les jugadores, que al·legaven un canvi de residència del tutor legal, i va acabar sent l'espanyola, que inicialment s'havia inhibit, qui ho va fer acceleradament i amb caràcter retroactiu la setmana passada, en el cas de Touré, per permetre que pogués disputar l'estatal. L'entrenador del Barça cadet, que també disputa el campionat, Toni Pallé, ha denunciat aquesta setmana el cas en un llarg fil a X.

La normativa és ben clara: qualsevol federació només pot expedir llicència a aquelles jugadores que hagin estat donades d'alta pels seus clubs abans de les 14 h del 28 de febrer. En el cas de la Canària, s'especifica que de manera extraordinària ho podrien fer en cas que la interessada no hagués tingut fitxa aquest curs, amb la condició que no podria participar en els campionats d'Espanya. Quan es va tancar el període d'inscripcions, tant Touré com Sidiki continuaven vinculades a l'Uni i, per tant, no se'ls va tramitar la fitxa tot i la insistència del Gran Canària. En tot aquest procés, l'equip canari només es va comunicar amb el gironí a través d'un correu electrònic on demanava que se'ls concedís la baixa.

Les dues jugadores, doncs, no han pogut jugar partits oficials des de la seva marxa de Girona, fins ara, en el cas de la pivot. Touré i Sidiki van arribar a l'estiu i fins i tot van arribar a debutar amb el primer equip a la Lliga Femenina de la mà de Laura Antoja. S'entrenaven amb el primer equip i també competien amb el cadet i el júnior, respectivament. Però de cop, a mitjan febrer, van abandonar el seu representant i van marxar de Girona sense dir adéu.

La FEB s'havia inhibit inicialment, el cas va arribar al Consell Superior d'Esports, a Madrid, que també se'n va rentar les mans, però finalment va tornar a la Federació Espanyola i allà es va acabar acceptant tramitar la fitxa de Lala Touré, tot i que segueix sense desvincular-se contractualment de l'Uni. El club gironí ha declinat pronunciar-se sobre el cas al·legant que les dues jugadores són menors d'edat.

