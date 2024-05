Vilobí d'Onyar contra l’exclusió social amb el Basevilobí Solidari

El Futbol Base Vilobí torna a organitzar el Basevilobí Solidari amb l’objectiu de seguir ajudant als més necessitats i fomentant els valors de la solidaritat, i ara més que mai, els de l’esforç i el treball en equip. Són deu anys d’una iniciativa que neix per donar respostes als segments de població més afectats per la crisi que malauradament segueix augmentant any rere any. El Futbol Base Vilobí és un club que transmet aquests valors als nens des de la seva fundació i aquesta tasca l’han reconegut la Fundació Catalana de Futbol de la FCF i darrerament també en els Jocs Emporium. Dotze anys treballant per la solidaritat i contra l’exclusió social.

La iniciativa Vilobí Solidari va néixer fa 12 anys, el 2012, per donar resposta a tota aquella gent que es queda molt impactada pels efectes d’aquella crisi. Des de les hores, Basevilobí Solidari ha estat puntual en la seva cita fins i tot en plena pandèmia. L’ampli suport ciutadà d’aquesta iniciativa al llarg d’aquests darrers 11 anys va fer possible l’èxit de l’any 2022 recaptant 3.452 quilos d’aliments de tota mena que s’han repartit entre els més necessitats amb la gestió d’Onyar Solidari. Ara volen tornar a batre un rècord.

L’Escola del Barça, que repeteix participació, jugarà amb 5 equips de prebenjamins, benjamins i alevins, la Cellera, Sils, Riudarenes, Maçanet i Penya Bons Aires participen amb un equip respectivament. Tots ells compartiran joc amb l’organitzador del torneig, el Futbol Base Vilobí que jugarà en totes les categories. Aquest any l’infantil femení del club jugarà amb la Penya Bons Aires. En aquesta novena edició tornem a fer una crida a prioritzar les aportacions alimentàries en productes com ara la llet, arròs, llegums buits, llaunes de tonyina o sardina, sucre, farina, galetes, fruits secs, tetrabrics de caldo natural, pots de préssec, pinya, tomàquet o espàrrecs i es lliuraran en un lloc designat per aquesta funció al mateix camp de futbol.