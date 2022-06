S'està parlant molt de la situació sentimental de Gerard Piqué. En qüestió de dies tot ha anat molt ràpid: rumors, confirmació de la ruptura i especulacions de tota mena a nivell familiar, personal o econòmic.

A més, Sálvame segueix desvelant detalls del cas, des de la inicial de la noia que hauria precipitat la fi de la relació entre Piqué i Shakira fins a la seva descripció física.

"Té uns pòmuls molt marcats, em sembla molt característica la forma de la cara, té una cara molt marcada, no és d'aquelles nenes amb cara de nineta. És com molt nena, de samarreta molt bàsica, però quan s'arregla és molt exuberant", va explicar la col·laboradora Laura Fa.

Laura Fa, la periodista que va donar l'exclusiva de la ruptura, també va apuntar que "la relació amb ella és prou important per trencar un matrimoni" i assegura que "apostaria que aquesta noia no ha trepitjat la casa de Shakira, però sí el pis de solter de Piqué".

A propòsit d'això el programa va fer una mena de retrat robot, que si bé no ens assegura res respecte a conèixer la identitat de l'amiga de Piqué, el nom de la qual sabem que comença per 'C', sí que ens acosta una mica més a conèixer la seva aparença.