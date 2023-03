Gerard Piqué és a la boca de tot el món i a l'ull del focus mediàtic. Per això, no és estrany el moment del dia en què, estant en un lloc públic, no tingui una càmera a sobre, sigui de paparazzis o bé sigui del mòbil de qualsevol persona que s'ho creui o passa a prop seu.

El marcatge a Piqué ara mateix al carrer és molt més gran que el que ell feia als davanters rivals quan dirigia la defensa del Futbol Club Barcelona. I precisament amb un excompany del Barça va tenir un gest egoista i no gaire generós per part seva que ha caldejat els ànims a les xarxes respecte a la seva figura. Més llenya per als "haters" de Piqué i defensors de Shakira a l'embolic del trio amorós més comentat dels últims temps: el de l'exfutbolista, la cantant colombiana i Clara Chía.

I tot apunta que l'assumpte de què és protagonista el triangle amorós format per Piqué, Shakira i Clara Chía seguirà cuejant molt més temps. L'explosió de la cançó de la colombiana amb Bizarrap ha tingut conseqüències fins i tot més enllà dels límits que molts sospitaven. Shakira continua facturant amb el fulletó i no sembla que tingui intenció de deixar de fer-ho.

Igualment, sorgeixen paral·lelament tota mena de comentaris i iniciatives que contribueixen a alimentar el serial. Així ha passat amb la cançó a favor de Clara Chía que es va fer recentment, a tall de contestació al tema de Shakira amb Bizarrap que no para de batre rècords. Si la colombiana parlava a la seva cançó de mastegar i empassar, i també d'esquitxar; la veritat és que tot aquest embolic se segueix mastegant per tot arreu, està engolint bona part de l'actualitat i, a més, està esquitxant per tot arreu.

I dins aquest context, és on es produeix el marcatge intens als protagonistes. Fruit d'aquest, fa unes setmanes van caçar Piqué en una actitud maleducada amb el seu excompany del Barça Frenkie de Jong.

Pique won't let De Jong sit with his girlfriend.



Come to Man Utd bro, we won't treat you like this, I promise @DeJongFrenkie21 😁pic.twitter.com/8WyuDmzxYh — UF (@UtdFaithfuls) 8 de marzo de 2023

Va passar a l'estadi Johan Cruyff de la ciutat esportiva del Barcelona. Tots dos van coincidir a la grada, i el jugador holandès anava acompanyat de la seva parella, Mikky Kiemeney. En aquell moment, algú va gravar el que va passar: Piqué, iradament i amb males formes, es nega a cedir la butaca perquè De Jong i la seva parella puguin asseure's junts.

La cara de l'holandès ho diu tot i la gent que hi ha al voltant no dóna crèdit amb la manca de generositat de Piqué. El lleig gest ha servit de munició per als que donen suport a Shakira al serial de l'any. "Gràcies, Clara Chía per treure aquest porc de sobre a Shakira. Bé ho va dir a la session: 'Però treballa el cervell una mica també'", ha posat una usuària de Twitter en una comentada publicació acompanyada de l'esmentat vídeo.

La veritat és que el tuit ha generat debat. "Piqué sempre ha mostrat ser un bavós, no hi ha cap altra paraula. Sempre m'he preguntat què el va veure Shaki, des del primer dia, sempre em va semblar que ella era terrible muller per a aquest nen gran, de veritat no entenc com van poder durar tant", replica una altra usuària. Però també hi ha opinions en defensa de qui va ser central del Barça: "Per què assumim que Shakira és millor? Amb qui trieu compartir la vostra vida i tenir fills també parla de vós. I ella va tenir diverses denúncies per maltractaments a empleades domèstiques. Res és blanc o negre".

En fi, debat i opinions per a tots els gustos que se succeeixen al culebrot Piqué-Shakira-Clara Chía, incendiat ara per un gest una mica egoista de l'exfutbolista català.