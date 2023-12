El cantant brasiler de música religiosa Pedro Henrique va col·lapsar i va morir mentre oferia un concert dimecres a la nit durant un esdeveniment religiós al Brasil, tenia 30 anys.

L'intèrpret de música religiosa estava a la vora de l'escenari interactuant amb el públic i cantant la cançó "Vai Ser Tão Lindo" quan es va desplomar enrere i davant dels seus músics.

Els espectadors es van quedar a 'xoc' al veure el cantant desplomar-se. Davant l'aparatós moment, el públic va quedar en xoc i la gent de l'staff va anar a auxiliar el cantant, va ser traslladat a l'hospital on va ser declarat mort.

El moment va ser gravat per diversos assistents i s'ha fet viral a les xarxes socials. Pedro Henrique va patir un infart massiu que va provocar la seva mort. La discogràfica d'Henrique, Todah Music, ha emès un comunicat a les xarxes socials lamentant el succés.

Em Feira de Santa na Bahia, numa transmissão ao vivo, teve um infarto fulminante e morreu no palco. pic.twitter.com/191Edep7ZD — Claudio sem acento 😎 (@claudiopedrosa8) 14 de diciembre de 2023

"Hi ha situacions molt difícils a la vida, per a les quals no tenim explicació. Només necessitem entendre que la voluntat de Déu preval! Peter era un jove alegre, un amic de tots. L'únic fill, un marit present i pare súper dedicat. No hi ha pastor ni cristià al Brasil que digui alguna cosa diferent: Pedro és simple, és creient! Quin somriure! Que bonic és això! Quina veu! El nostre tipus de gent que és genial tenir a prop!", assenyala la discogràfica .