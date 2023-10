La programació de les Fires de Girona vol potenciar les activitats vinculades a la cultura popular i tradicionals. I aquest dissabte va ser un d’aquells dies en què aquest tipus d’esdeveniments va treure pit amb diferents espectacles repartits per la ciutat. Al migdia es va fer l’espectacular tronada al bell mig de la plaça Catalunya amb un seguit de petards que van fer tirar enrere més d’un. Van ser un seguit d’impactes curts però intensos que es va poder sentir des de molts punts de la ciutat i que vol servir com a acte d’honor a la Festa dels Quatre Rius en què els gironins competeixen agrupats en dues famílies (Agullana i Sarriera) acumulant punts en diferents proves i concursos.

Poca estona abans però, al parc de Vista Alegre hi havia moltes famílies gaudint amb el Tocajoc. Són un seguit de jocs tradicionals que permeten a tota la família participar-hi activament. Hi ha una combinació de jocs dirigits per un animador com ara cursa de sacs, tibada de corda, trencada d’olla, llançament d’espardenya, llançament de pinyol d’oliva, cursa del cabàs, encertar l’anella, cursa de rucs, jocs de falda, jocs dansats, cadires, saltar el rellotge i també jocs amb elements per jugar lliurement com ara mandró, jocs amb xapes, eixarranca, rutlles, xanques, pesca, guixos, bitlles, ferradures o el joc granota, entre d’altres.

Mentrestant, a la plaça de l’Assumpció segueix agafant volada la penjada de la Mosca de Sant Narcís. Al llarg del dia, a la plaça de l’Assumpció es van portar a terme diferents activitats com ara tallers de pintar mosques, una cercavila i la col·locació d’una mosca gegant a la façana del Centre Cívic. A més, hi va haver sardanes amb el grup sardanista Sempre Endavant del GEIEG que va obrir les sardanes ballant-ne de lluïment, de contemporànies i d’obertes al públic, fideuada i al vespre es va fer l’encesa de llums de la mosca i un petit espectacle pirotècnic.

A la tarda, a la plaça de Sant Feliu, hi va haver els castells de vigília que anuncien la diada de Sant Narcís de l’endemà. A la vigília hi van ser els Marrecs de Salt, que van aixecar castells de la gamma de 7 per rodar pinyes i tronc i els Esperxats de l’Estany. Aquest any també hi haurà la Colla Castellera de Madrid «Los Gatos». A la diada d’avui hi haurà els Marrecs, que provaran de descarregar la torre de 8 amb folre, els Capgrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa.

I a la nit hi va haver un altre plat fort: el correfoc amb una norantena de diables corrent pel Barri Vell. La majoria eren els Diables de l’Onyar però també dels grups Pere Botero i Senyors del Foc com a convidats.

Tot plegat però, havia començat ben d’hora gràcies a la percussió i les gralles de la Colla Gegantera Fal·lera Gironina, que van fer la seva clàssica cercavila pels principals carrers del centre de la ciutat per animar la festa major.

Una trentena de músics vestits amb el seu mocador groc i amb moltes ganes de xerinola van iniciar el recorregut de les Matinades a les vuit del matí de la plaça del Marquès de Camps i van anar recorrent la ciutat durant unes dues hores i mitja.